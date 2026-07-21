Google Foto’s krijgt redesign met zwevende balk onderin beeld

Google heeft de Google Foto’s app bijgewerkt met een kleine update. Toch brengt deze kleine update wel direct een verandering die opvalt. De applicatie krijgt een redesign, met een zwevende onderste balk.

Google Foto’s krijgt zwevende balk

In navolging van verschillende andere applicaties, heeft Google nu de zwevende balk toegevoegd aan Google Foto’s. De foto-applicatie van Google had eerder nog een vaste balk onderin beeld, maar die is vervangen door het nieuwe ontwerp. Het maakt deel uit van het nieuwe Google Material 3 Expressive ontwerp. Eerder hebben we bij DroidApp al de DroidApp App voorzien van een vergelijkbaar ontwerp.

In de zwevende balk heb je toegang tot je foto’s, je collecties en de bewerkfunctie. De zoekfunctie (die in sommige regio’s ook de ‘Ask Photos’-functie heeft) is in een apart cirkeltje gezet.

Google heeft het fotoraster zelf ook op enkele punten aangepast. Tijdens het scrollen verschijnt de datum nu kort als een zwevend label bovenaan het scherm en verdwijnt daarna weer automatisch. Vind je het prettiger om de datum altijd te zien? Dan kun je via het menu met de drie puntjes rechtsboven de optie ‘Datums in raster weergeven’ inschakelen. Je krijgt dan weer een vaste datumweergave terug, met labels zoals de datum in het midden van het scherm.

De uitrol gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren voordat iedereen de nieuwe interface ziet. Zodra de serverupdate jouw toestel bereikt, verschijnt de vernieuwde navigatie automatisch.