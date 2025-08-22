Google Foto’s krijgt nieuwe opties: bewerken met stem of tekst

De manier waarop je je foto’s bewerkt, kan met een update van Google Foto’s veranderen. Je hoeft niet meer zelf met sliders en tools aan de slag te gaan, maar je zegt gewoon wat je wilt met een afbeelding. Hiervoor gebruik je je stem, of maak je gebruik van tekstinvoer.

Google Foto’s: afbeelding bewerken met je stem

Google heeft nieuwe AI-tools voor de foto-applicatie aangekondigd. Het moet het bewerken van foto’s makkelijker en toegankelijker maken. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is je stem te gebruiken, of het in te voeren als tekst. Je kunt dankzij AI de app vragen om bepaalde aanpassingen door te voeren.

Google Foto’s krijgt een vernieuwde editor. Het was al mogelijk om AI-gestuurde suggesties te krijgen, maar nu kun je ook vragen om bewerkingen. Je kunt dus direct aangeven wat je wilt veranderen aan de foto. Denk aan spraakopdrachten zoals “verwijder de auto’s op de achtergrond” of “herstel deze oude foto”. Daarbij is het ook mogelijk om meerdere acties in één opdracht te geven, zoals “verwijder de reflecties en verbeter de kleuren”.

Omdat de editor de opdracht begrijpt, kiest deze zelf de tools die nodig zijn voor het eindresultaat. Dat doet de tool namelijk zelf. Een andere optie in Google Foto’s is dat je een creatieve draai eraan kunt geven. Zo kun je ervoor kiezen om de achtergrond aan te passen, of om accessoires toe te voegen aan het hoofdonderwerp van een foto. Google meldt verder dat je ook de app suggesties kunt vragen of een foto beter te maken.

Als eerst komt de functie beschikbaar voor de Google Pixel 10-serie, deze nieuwe telefoons werden van de week aangekondigd. Overigens kunnen foto’s voorzien worden van een label, zodat je kunt zien bij welke beelden AI is gebruikt. Goed om te weten is dat Google benadrukt dat de functie als eerst in de Verenigde Staten beschikbaar komt. Het is niet bekend wanneer andere modellen en landen volgen.