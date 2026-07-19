Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates

Gebruikers van verschillende smartphones werden in de afgelopen week weer blij gemaakt met een update. In de meeste gevallen ging het om een nieuwe beveiligingsupdate. Dit zijn de updates die in week 29 zijn uitgerold.

Android updates in week 29

Iedere zondag vind je op DroidApp het Android Update Bulletin terug. Hierin zetten we op een rij, welke smartphones en andere Android-apparaten een update hebben mogen ontvangen in de afgelopen zeven dagen. Het was deze week voornamelijk de beveiligingsupdate van juli die uitgerold werd. Voor degenen die het bètaprogramma van Android 17 gebruiken, kun je nu Android 17 QPR1 Beta 7 downloaden.

Het was een redelijk rustig weekje qua updates. Maar misschien is dat volgende week wel anders. Krijg je een update binnen, laat het ons dan weten. Stuur ons een mail, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Dan kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Je hulp is belangrijk!

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