Redmi Watch 6 review: groot scherm, fijne metgezel

Xiaomi weet inmiddels als geen ander hoe je een betaalbare smartwatch neerzet die toch premium aanvoelt. Groter scherm, dunnere behuizing, een metalen frame en een batterijduur waar je u tegen zegt. Wij drogen dit horloge een maand lang en onze ervaringen lees je in deze Redmi Watch 6 review.

Redmi Watch 6 review

Vergeleken met de Redmi Watch 5 heeft Xiaomi gesleuteld aan de bouw van de Watch 6. Het horloge is met 9,94 millimeter zo’n 1,4 millimeter dunner dan de voorganger. In plaats van plastic zoals bij de eerdere Redmi-horloges kiest Xiaomi nu voor een middenframe van aluminium. Dat voel je meteen op je pols: de Watch 6 oogt en voelt premium aan.

Design en scherm

Zonder bandje weegt de Redmi Watch 6 maar 31 gram. Er is een tweede fysieke knop bijgekomen naast de draaibare kroon. Vooral tijdens het sporten of in de regen is dat fijn: dan wil je niet afhankelijk zijn van een nat of bezweet touchscreen.

Het 2,07 inch grote AMOLED-scherm is met dunne randen goed voor een schermranden-verhouding van 82 procent. Met een resolutie van 432 bij 514 pixels en een pixeldichtheid van 324 ppi oogt alles scherp, en dankzij de 60Hz verversingssnelheid scrol je vloeiend door widgets en meldingen. De piekhelderheid van maar liefst 2.000 nits zorgt ervoor dat je het scherm ook in fel zonlicht prima kan aflezen. Er is ook een always-on display aanwezig, al kost dat wel extra batterij en moet je ‘m eerst zelf inschakelen in de instellingen.

De Watch 6 is te krijgen in drie kleuren: Obsidian Black, Silver Gray en Glacier Blue, allemaal met een TPU-bandje van het quick-release type. Dat bandje wissel je eenvoudig, maar houd er wel rekening mee dat je vastzit aan bandjes die specifiek voor dit model zijn gemaakt.

In het gebruik

De Watch 6 draait op HyperOS 3, wat overzichtelijk en soepel aanvoelt. Meldingen swipe je zo binnen, al kan je erop alleen reageren met vaste antwoorden: typen op het horloge zelf zit er niet in. Voor bellen is er een ingebouwde speaker en microfoon aanwezig, en voor lokale muziek via je oordopjes is er 512MB opslag aan boord. WiFi en NFC ontbreken bij dit model.

Mi Fitness app

Via de Mi Fitness app koppel je het horloge, download je wijzerplaten en stel je alles verder in. Op sportgebied doet de Watch 6 flink mee: meer dan 150 sportmodi, automatische trainingsherkenning en een hartslagsensor met ingebouwde bloedzuurstofmeting.

Ook is er ondersteuning voor stressmeting, ademhalingsoefeningen en slaaptracking, aangevuld met een versnellingsmeter, gyroscoop, omgevingslichtsensor en elektronisch kompas. Voor de locatiebepaling gebruikt Xiaomi een dual-antenne GNSS-systeem op de L1-frequentie dat put uit maar liefst vijf satellietsystemen: GPS, Galileo, Glonass, BeiDou en QZSS. Dankzij de 5ATM waterbestendigheid kan je gewoon zwemmen met het horloge om.

We hebben de Watch 6 zelf uitvoerig getest en de tracking werkt gewoon goed: stappen, hartslag en trainingen kwamen steeds overeen met wat we verwachtten.

Batterijduur

Xiaomi belooft tot 24 dagen bij licht gebruik, 12 dagen bij normaal gebruik en 7 dagen als je alles aanzet. In de praktijk merkten we dat het horloge met licht gebruik zelfs ruim drie weken meeging voor het weer aan de oplader moest. Opladen gebeurt via de meegeleverde magnetische kabel en een volledige lading duurt ongeveer 2 uur.

Beoordeling

De Redmi Watch 6 is een smartwatch die zich vooral focust op de dingen die er echt toe doen: een groot en helder scherm, betrouwbare sport- en gezondheidstracking en een batterijduur waar je geen omkijken naar hebt. Het aluminium frame en de verbeterde knoppen maken het geheel bovendien een stuk premium dan we van eerdere Redmi-horloges gewend waren.

Echt storende minpunten zijn er weinig, al is het jammer dat je bij het bandje vastzit aan het eigen quick-release systeem van Xiaomi. Ook WiFi, NFC en draadloos opladen ontbreken bij dit model, maar dat zijn in dit prijssegment geen onverwachte missers, en voor NFC is er een apart model.

De Redmi Watch 6 is op het moment van schrijven te vinden voor €99. Geïnteresseerd geraakt? Dan vind je de Redmi Watch 6 bij Bol.com, Mediamarkt, Amazon en Belsimpel.