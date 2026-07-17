Samsung Galaxy A18 op eerste renders te zien

De Samsung Galaxy A18 lijkt weer een stap dichter bij zijn officiële introductie te komen. Er zijn namelijk nieuwe renders uitgelekt die het ontwerp van Samsungs aankomende budgetsmartphone laten zien. De afbeeldingen zouden gebaseerd zijn op CAD-bestanden die Samsung beschikbaar heeft gesteld aan fabrikanten van telefoonhoesjes.

Renders van Galaxy A18

We zien online beelden van de nieuwe Samsung Galaxy A18. Als de gelekte beelden kloppen, kiest Samsung opnieuw voor een vertrouwd ontwerp. De Galaxy A18 behoudt de bekende opstelling met drie camera’s aan de achterkant. Wel lijkt de cameramodule iets vlakker in de behuizing verwerkt dan bij zijn voorganger, wat zorgt voor een strakker uiterlijk.

Ook aan de voorkant verandert er weinig. Volgens de renders krijgt het toestel opnieuw een zogenaamd Infinity-U-scherm met relatief dikke schermranden, vergelijkbaar met de vorige generatie. Daarmee blijft Samsung vasthouden aan het ontwerp dat je vaker ziet in zijn betaalbare Galaxy A-serie.

Uit het lek blijkt verder dat de Galaxy A 18 afmetingen krijgt van 164,4 x 77,8 x 7,84 mm. Daarmee zou het toestel ongeveer 0,1 mm dunner zijn dan de Galaxy A17, terwijl het op een ander punt juist iets dikker uitvalt.

Naast het ontwerp zijn er ook nieuwe details over de hardware naar buiten gekomen. Eerdere berichten melden dat Samsung zowel een 4G- als een 5G-versie van de Galaxy A18 wil uitbrengen. Opvallend is dat beide varianten naar verwachting geen Exynos-chip krijgen. In plaats daarvan zou Samsung kiezen voor een MediaTek-processor in het 4G-model en een Snapdragon-chip in de 5G-uitvoering.

Wanneer Samsung het nieuwe toestel aan de wereld laat zien, is nog niet bekend.