Google Pixel 11a verschijnt: de eerste specs gelekt

Google kwam eerder dit jaar met de Google Pixel 10a. De Pixel 11-serie maakt binnenkort zijn debuut, maar de Pixel 11a zal pas op een later moment komen. Toch krijgen we nu al de nodige informatie te weten over de Google Pixel 11a. Wat worden de specificaties?

Google Pixel 11a specs gelekt

Hoewel de Google Pixel 10a nog maar net zijn plek heeft veroverd als betaalbare Pixel-smartphone, lijken de eerste voorbereidingen voor zijn opvolger alweer in volle gang. Verwijzingen naar de Pixel 11a zijn namelijk opgedoken in verschillende Google-apps, en tegelijk zijn ook de eerste specificaties uitgelekt.

Volgens de informatie krijgt de Pixel 11a de codenaam Formosan en verschijnt het toestel in vier kleuren: Obsidian (zwart), Olive (groen), Frost (paars) en Fog (zilver). Onder de motorkap zou Google kiezen voor de nieuwe Tensor G6-chip, gecombineerd met de Titan M3-beveiligingschip, een MediaTek M90 modem en 8GB werkgeheugen. De batterij krijgt volgens het lek een minimale capaciteit van 4870 mAh. Daarnaast zou Google een nieuwe front-camera gebruiken, al zijn daar verder nog geen details over bekend.

Het scherm lijkt ook een stap vooruit te zetten. De Pixel 11a zou beschikken over een 6,3 inch display met een resolutie van 2424 x1080 pixels en een adaptieve verversingssnelheid van 60 tot 120 Hz. De helderheid loopt op tot 2250 nits in HDR en 3350 nits piekhelderheid, wat het scherm beter leesbaar moet maken in fel zonlicht.

Pixel 10a nog vrij nieuw

De timing van deze eerste informatie is opvallend. De Pixel 10a is immers nog een relatief nieuw toestel en moet zijn weg naar gebruikers nog verder vinden. Toch is het niet ongebruikelijk dat Google al vroeg werkt aan toekomstige modellen. Interne verwijzingen in apps geven vaak aan dat de ontwikkeling al in een vergevorderd stadium is, ook al duurt het nog geruime tijd voordat een toestel officieel wordt aangekondigd.

Pixel 11-serie

Naast de informatie over de Pixel 11a is er ook nieuws over de reguliere Pixel 11-serie. Volgens dezelfde bron werkt Google aan een verbeterde versie van Face Unlock. Die gezichtsontgrendeling zou sneller zijn, beter presteren bij weinig licht en bovendien nauwkeuriger en veiliger worden.

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt zelfs al een eerste codenaam genoemd voor een volgende generatie. De vermoedelijke Pixel 12a zou intern de naam Marmoset dragen.

Uiteraard is het nog erg vroeg in de ontwikkeling van de Pixel 11a. Google heeft zelf nog niets bevestigd en specificaties kunnen altijd veranderen voordat het toestel officieel wordt aangekondigd. Er zijn nog geen foto’s van het nieuwe toestel. We weten dus nog niet of Google de nieuwe Pixel ook voorziet van Pixel Glow.