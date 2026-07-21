Telegram komt met grote juli-update: communities, uitgebreide teksteditor en meer

Telegram heeft een update uitgebracht voor de berichtendienst. In de nieuwe versie van de applicatie krijgen gebruikers toegang tot langere berichten, een uitgebreide teksteditor, communicaties en meer. Dit alles zit in de nieuwe update van juli.

Telegram met juli-update

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht met een reeks functies die de berichtenapp uitbreiden. Van een uitgebreide teksteditor tot communities en privéreacties van bots: de update richt zich vooral op gebruikers die meer uit Telegram willen halen.

Een van de grootste vernieuwingen is de Rich Text Editor. Daarmee kun je voortaan uitgebreide teksten schrijven met onder meer koppen, tabellen, lijsten, citaten, codeblokken en ingevoegde foto’s of video’s. Ook kun je berichten tot 32.768 tekens versturen. De editor beschikt daarnaast over AI-functies waarmee je tekst, tabellen of formules kunt laten genereren. Volgens Telegram gebeurt dit met privacy als uitgangspunt. De Rich Text Editor is voorlopig exclusief beschikbaar voor Telegram Premium.

Ook nieuw zijn Communities. Hiermee kun je meerdere groepen, kanalen en bots samenvoegen rond één onderwerp. Als lid zie je eenvoudig welke chats bij een community horen en kun je daar direct aan deelnemen, zonder aparte uitnodigingslink. Beheerders bepalen bovendien welke chats zichtbaar zijn en wie nieuwe groepen aan een community mag toevoegen. In de chatlijst kun je ervoor kiezen om alle gesprekken afzonderlijk te tonen of juist onder één community samen te voegen.

Voor groepsgesprekken introduceert Telegram daarnaast tijdelijke privéberichten van bots. Gebruik je een bot in een groep, dan kunnen antwoorden voortaan alleen voor jou zichtbaar zijn. Denk aan AI-samenvattingen, foutmeldingen, bevestigingen of interactieve menu’s. Zo blijven groepsgesprekken overzichtelijker en hoef je niet meer door berichten te scrollen die alleen voor iemand anders bedoeld zijn.

Telegram breidt ook de GIF-zoekfunctie flink uit. De app biedt nu toegang tot meer dan 350 miljoen GIF’s in 36 talen. Volgens Telegram is de zoekfunctie sneller geworden dankzij lokale indexering en open-source AI-modellen. Daarnaast benadrukt het bedrijf dat zoekopdrachten volledig privé blijven en niet via externe partijen worden verwerkt.

De update wordt vanaf nu uitgerold in de Google Play Store. Ook op andere platformen worden deze verbeteringen doorgevoerd.