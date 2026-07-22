Garmin presenteert Cirqa Smart Band: gezondheids- en fitnesstracking zonder scherm

Garmin gaat de strijd aan met onder andere Google. Het bedrijf komt met de Cirqa Smart Band. Deze schermloze fitnesstracker doet direct denken aan de Fitbit Air. Met de smart band kun je alle activiteiten bijhouden, net als je gezondheid.

Garmin Cirqa Smart Band

Garmin heeft de nieuwe Cirqa Smart Band aangekondigd. Het is de eerste schermloze smartband van het merk en richt zich op gebruikers die hun gezondheid en activiteiten willen bijhouden zonder voortdurend naar een scherm te kijken. De gegevens bekijk je via de Garmin Connect-app en je hebt daarvoor geen abonnement nodig.

Het opvallendste aan de Cirqa Smart Band is het minimalistische ontwerp. De tracker heeft geen display en is bedoeld om zo min mogelijk af te leiden tijdens je dagelijkse bezigheden. Dankzij de stoffen band kun je hem de hele dag comfortabel dragen, zowel om je pols als om je bovenarm. Hiermee doet de band denken aan de Fitbit Air van Google, die onlangs is aangekondigd.

Ondanks het ontbreken van een scherm houdt de smartband dag en nacht allerlei gezondheidsgegevens bij. Zo meet hij onder meer je hartslag, Body Battery, stressniveau, Pulse Ox, huidtemperatuur en slaap. Ook krijg je een slaapscore, inzicht in verschillende slaapfasen, HRV-status, ademhaling en dutjes. Alle informatie wordt automatisch gesynchroniseerd met Garmin Connect.

Voor vrouwen zijn er extra functies beschikbaar, zoals het bijhouden van de menstruatiecyclus en zwangerschap. Op basis van de huidtemperatuur tijdens het slapen kan de band ook betere voorspellingen doen voor de menstruatiecyclus en ovulatie. Daarnaast is synchronisatie met de Natural Cycles-app mogelijk, al is daarvoor wel een apart abonnement nodig.

Ook op sportgebied heeft de Cirqa Smart Band veel te bieden. De tracker ondersteunt meer dan 80 verschillende activiteiten, waarvan ongeveer twintig automatisch worden herkend. Activiteiten kunnen achteraf worden aangepast in Garmin Connect. Hoe vaker je dit doet, hoe beter de band toekomstige activiteiten automatisch herkent.

Daarnaast krijg je toegang tot geavanceerde trainingsgegevens, zoals VO2 Max, HRV-status, trainingsstatus, trainingsfitheid, trainingseffect en hersteltijd. Voor buitenactiviteiten maakt de band gebruik van de GPS van je smartphone. Via LiveTrack kun je tijdens een activiteit je locatie delen met vrienden of familie.

De batterij gaat volgens Garmin tot tien dagen mee. Garmin brengt de Cirqa Smart Band uit in meerdere kleuren, waaronder zwart, French Grey, Captain Blue, Mauve, Citron Grey, Dark Olive en French Blue. Er komen twee maten beschikbaar: S-M en L-XL.

De Garmin Cirqa Smart Band ligt vanaf 24 juli 2026 in de winkel. De adviesprijs bedraagt 199,99 euro. Bestellen kan bij Coolblue.