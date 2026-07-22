Google introduceert Gemini 3.6 Flash en Gemini 3.5 Flash Lite; Gemini 4 in ontwikkeling

Google heeft een nieuwe reeks AI-modellen aangekondigd. Vanaf vandaag zijn Gemini 3.6 Flash en Gemini 3.5 Flash-Lite beschikbaar. Daarnaast geeft het bedrijf alvast een vooruitblik op de toekomst: Gemini 4 is inmiddels in ontwikkeling.

Gemini 3.6 Flash uitgebracht

Gemini 3.6 Flash is de opvolger van de versie die tijdens Google I/O 2026 werd gepresenteerd. Volgens Google is het model verbeterd op basis van feedback van ontwikkelaars en gebruikers.

De grootste verandering zit in de efficiëntie. Gemini 3.6 Flash gebruikt volgens Google 17 procent minder outputtokens dan Gemini 3.5 Flash en heeft minder redeneerstappen en hulpmiddelen nodig om complexe taken uit te voeren. Daardoor dalen ook de gebruikskosten.

Ook op het gebied van programmeren zijn verbeteringen doorgevoerd. Google zegt dat het model nauwkeuriger programmeercode genereert, minder onnodige wijzigingen aanbrengt en betrouwbaardere code oplevert die sneller klaar is voor gebruik. Daarnaast scoort het model beter op kennis- en computertaken. De kennisbasis is bovendien bijgewerkt van januari 2025 naar maart 2026.

Gemini 3.5 Flash-Lite voor snelle taken

Naast het nieuwe Flash-model introduceert Google ook Gemini 3.5 Flash-Lite. Deze variant is ontwikkeld voor taken waarbij snelheid en lage vertraging belangrijk zijn, zoals zoekopdrachten met AI of het verwerken van documenten.

Volgens Google levert Flash-Lite een duidelijke kwaliteitsverbetering op ten opzichte van de eerdere 3.1 Flash-Lite-versie, terwijl het model tegelijkertijd voordeliger blijft in gebruik. Op meerdere benchmarks presteert het zelfs beter dan het oudere Gemini 3 Flash-model, onder meer bij programmeertaken en het uitvoeren van praktische opdrachten.

Nieuw model voor beveiliging

Google kondigde daarnaast Gemini 3.5 Flash Cyber aan. Dit model is speciaal ontwikkeld om beveiligingsproblemen in software op te sporen en te helpen oplossen.

Flash Cyber vormt de basis van Google’s CodeMender-tool, die meerdere AI-agents inzet om kwetsbaarheden automatisch te detecteren, te controleren en waar mogelijk te repareren. Voorlopig is deze technologie alleen beschikbaar voor overheden en geselecteerde partners binnen een besloten testprogramma.

Beschikbaarheid

Gemini 3.6 Flash en Gemini 3.5 Flash-Lite zijn vanaf vandaag beschikbaar in de Gemini-app. Flash-Lite wordt daarnaast ook geïntegreerd in Google Zoeken. Ontwikkelaars kunnen met beide modellen aan de slag via Google Antigravity, AI Studio en Android Studio.

Gemini 3.5 Pro en Gemini 4 volgen later

Google bevestigt ook dat Gemini 3.5 Pro nog steeds wordt getest met partners en beschikbaar komt zodra het model klaar is voor een bredere uitrol.

Ondertussen kijkt het bedrijf alweer verder vooruit. DeepMind werkt inmiddels aan de volgende generatie AI-modellen en is begonnen aan de tot nu toe meest ambitieuze trainingsronde voor Gemini 4. Wanneer dat model verschijnt, heeft Google nog niet bekendgemaakt.