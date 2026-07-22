Samsung Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 aangekondigd: dit is er nieuw

Naast drie vouwbare smartphones heeft Samsung nog meer producten aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe Samsung Galaxy Watch 9 en de Galaxy Watch Ultra 2. De nieuwe smartwatches zijn van verschillende verbeteringen en komen binnenkort naar ons land.

Samsung met nieuwe smartwatches

Samsung heeft in Londen twee nieuwe smartwatches aangekondigd. Dit heeft het bedrijf gedaan tijdens het eigen Galaxy Unpacked-event. We schreven daarnet al over de nieuwe foldables van het merk, die eveneens op dit event zijn getoond. De nieuwe smartwatches zijn de opvolger van de Watch 8 en de Ultra: het zijn de Samsung Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2.

Beide horloges zijn voorzien van de grootste batterij, het helderste scherm en de Snapdragon Wear Elite chipset van Qualcomm. Volgens Samsung bieden de horloges 24 uur per dag maximaal draagcomfort en zorgt AI voor nog meer inzicht en persoonlijke adviezen.

Zowel de Galaxy Watch 9 als de Ultra 2 maken gebruik van de vernieuwde BioActive-sensor en AI-functies. Daarmee worden biometrische gegevens verzameld en vertaald naar begrijpelijke aanbevelingen. Nieuwe functies zijn onder meer:

Heart Health Score , met inzicht in je cardiovasculaire gezondheid.

, met inzicht in je cardiovasculaire gezondheid. Daily Cardio Load , dat helpt bij het plannen van trainingen en herstel.

, dat helpt bij het plannen van trainingen en herstel. Fitness Index , waarmee je je algemene conditie kunt volgen.

, waarmee je je algemene conditie kunt volgen. Vitals , dat tijdens je slaap belangrijke lichaamswaarden bewaakt en waarschuwt bij opvallende afwijkingen.

, dat tijdens je slaap belangrijke lichaamswaarden bewaakt en waarschuwt bij opvallende afwijkingen. Hearing , dat je waarschuwt bij schadelijke geluidsniveaus.

, dat je waarschuwt bij schadelijke geluidsniveaus. De bestaande Sleep Apnea-functie is verder uitgebreid en gebruikt AI om mogelijke ademhalingsproblemen tijdens het slapen te signaleren. (Al is deze functie alleen beschikbaar in geselecteerde landen)

Samsung Galaxy Watch 9

De Galaxy Watch 9 is bedoeld voor iedereen die zijn dagelijkse gezondheid en activiteiten wil volgen. Het horloge heeft een verfijnd aluminium ontwerp, verwisselbare bandjes en is ontworpen om dag en nacht comfortabel te dragen. Samsung brengt het horloge uit in twee formaten: 40 mm en 44 mm. Het horloge biedt een 390 mAh batterij en een piekhelderheid van 3000 nits.

Het kleinere model biedt een 1,34 inch scherm, het grotere model een 1,47 inch scherm, beiden met saffierkristal. Er is 32GB aan opslagruimte beschikbaar en 2GB aan werkgeheugen. Het horloge draait op Wear OS 7, samen met de One UI 9 Watch skin, die je ook op de Ultra 2 terugvindt. De batterijcapaciteit komt uit op 390 mAh voor de 40 mm-versie en 445 mAh voor de 44 mm-variant.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Voor degenen die graag sporten en werken aan prestaties, is de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 er. Er is onder andere een nieuwe Trail Run-functie, waarmee hoogteverschillen, klimprestaties en verschillende ondergronden geregistreerd kunnen worden. Hierdoor kun je nog meer inzicht krijgen in je hardloopsessies. Ook nieuw is Nutrition Alert, dat samenwerkt met de bestaande Sweat Loss-functie. Op basis van je geschatte vochtverlies geeft de smartwatch advies over wanneer en hoeveel je het beste kunt drinken tijdens intensieve inspanning.

Duik je graag? Dan biedt de Watch Ultra 2 eveneens extra mogelijkheden. Het horloge heeft een IP69K-classificatie, is waterbestendig tot 10 ATM en voldoet aan de EN13319-certificering voor duikcomputers. Tijdens een duik worden gegevens zoals diepte, duiktijd en watertemperatuur direct bijgehouden. Later dit jaar volgt bovendien een speciale Ultra 2 Diving-app, ontwikkeld in samenwerking met Mares.

Samsung rust de Galaxy Watch Ultra 2 uit met een batterij van 800 mAh, wat volgens het bedrijf 35 procent meer capaciteit biedt dan de vorige generatie. Daarnaast is dit de eerste Samsung-smartwatch met de nieuwe Snapdragon Wear Elite-chipset, die moet zorgen voor snellere prestaties en nauwkeurigere GPS-metingen. Er is 64GB aan opslagruimte beschikbaar.

Ook het scherm krijgt een flinke upgrade. Met een maximale helderheid van 5000 nits blijft het display goed afleesbaar, ook in fel zonlicht. Ondanks de grotere batterij is de behuizing volgens Samsung 12 procent dunner geworden en zorgen nieuwe bandjes voor meer draagcomfort.

Beschikbaarheid

Samsung start vandaag de pre-order, waarbij de nieuwe horloges vanaf 7 augustus beschikbaar zijn. De prijzen zijn als volgt;

Galaxy Watch Ultra 2: €749

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth: €409

Galaxy Watch 9 40 mm LTE: €459

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth: €439

Galaxy Watch 9 44 mm LTE: €489

De horloges komen beschikbaar bij: