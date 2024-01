De vergeten telefoon: Nokia 5130 XpressMusic

In de serie ‘XpressMusic’ heeft Nokia in de voorgaande jaren veel toestellen uitgebracht. In onze rubriek hebben we er reeds een aantal besproken. Nu is het tijd voor de Nokia 5130 XpressMusic, die we nog niet hebben besproken op DroidApp. Herinner jij je dit toestel nog?

Nokia 5130 XpressMusic

We gaan terug naar het jaar 2009, toen Nokia nog veel feature-phones uitbracht. Ofwel, toestellen waarmee je voornamelijk kon bellen en sms’en… en natuurlijk Snake spelen. De Nokia 5130 XpressMusic kon daarnaast nog iets anders; muziek afspelen. De focus lag bij de XpressMusic-serie op het afspelen van muziek, en om dat zo prettig mogelijk te maken, werden toestellen voorzien van verschillende extra’s. Dat zagen we ook bij deze Nokia 5130.

Aan de zijkanten van de Nokia 5130 XpressMusic waren verschillende toetsen te vinden om de muziekspeler mee te bedienen. Aan de linkerkant zaten knoppen om de muziek te pauzeren, af te spelen of om een nummer vooruit of terug te gaan. De rechterkant van het toestel was voorzien van grote volumetoetsen en ruimte voor een geheugenkaart, want op de 30MB aan interne opslagruimte kon niet heel veel muziek gezet worden.

De Finse fabrikant bracht de 5130 uit in het betaalbare segment. Voor degenen die een dure muziektelefoon wilde, konden ze terecht bij de populaire Nokia 5800 XpressMusic en de Nokia 5310 die meer dan 13 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Ondanks dat het toestel gericht was op de muziekliefhebber, ontbrak een stereospeaker. Toch werd het toestel geroemd om de geluidskwaliteit. De telefoon was uitgerust met lichteffecten op de maat van de muziek en had natuurlijk ook een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Je kon verder aan de slag met Stereo Bluetooth en ook een FM-radio met RDS kon gebruikt worden op de Nokia 5130 XpressMusic.

Nokia bracht de 5130 uit zonder 3G, dus je was aangewezen op de tragere netwerken. Foto’s maken kon met de 2.0 megapixel camera, al was de kwaliteit niet heel goed. Daarbij werd de camera al snel wat traag gevonden en ontbrak het ook aan autofocus en een flitser. Mocht je je ondanks het trage netwerk toch op het internet willen begeven met de 5130, dan was de Opera Mini browser geïnstalleerd. Er was een 2,0 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels.

De Finnen brachten de Nokia 5130 XpressMusic uit voor een bedrag rond de 100 euro. Je had de keuze uit zwart-rood en zwart-blauw. In sommige landen bracht Nokia de telefoon ook uit in de kleursamenstelling wit-turquoise.



Nokia 5130 XpressMusic samengevat in 3 punten