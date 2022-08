Ken je de XpressMusic-telefoons nog van Nokia? Jaren terug verscheen meerdere van dit soort toestel. Waaronder ook de Nokia 5310 XpressMusic, en die telefoon bespreken we deze week in een nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 5310 XpressMusic

Voor de echte muziekliefhebber heeft Nokia verschillende toestellen uitgebracht met het label XpressMusic. Onlangs presenteerde Nokia zelfs de nieuwe Nokia 5710; een telefoon met ruimte voor het opbergen van de draadloze oordopjes! In 2007 bracht de Finse fabrikant de Nokia 5310 XpressMusic uit; een telefoon met alle opties voor de muziekliefhebber. Dat was ook direct kenmerkend aan het ontwerp aan het toestel. Allereerst verscheen de 5310 in de stijlvolle kleurcombinatie zwart-rood.

Nokia leverde de Nokia 5310 XpressMusic met een 2,1 inch kleurenscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Kenmerkend voor de 5310 zijn de bedieningsknoppen aan de zijkant van het scherm. Hiermee kon je direct de muziekspeler bedienen. Denk aan het pauzeren, afspelen of naar het vorige of volgende nummer gaan. De speaker van het XpressMusic-device werd goed beoordeeld; dit betekende een goede geluidskwaliteit met goede geluidsniveaus en een goed dynamisch bereik. Niet heel gek voor een toestel dat muziek hoog in het vaandel had staan. Nokia leverde het toestel hiervoor met een speciale audiochip.

De rood-zwarte mobiele telefoon van Nokia was uiteraard uitgerust met een FM-radio. Echter was de Nokia er ook in de kleurencombinatie zwart-blauw en geheel zwart. Natuurlijk was ook deze telefoon voorzien van games zoals Snake. Tevens waren er verschillende tools zoals een wereldklok, converter voor het omrekenen (denk bijvoorbeeld aan de graden Fahrenheit naar graden) en een stopwatch. Een andere meegeleverde toepassing was Nokia Sensor. Hiermee kon gemakkelijk gezocht worden naar andere Bluetooth-apparaten en konden op deze manier dingen uitgewisseld worden.

De Nokia 5310 was voorzien van een 2,0 megapixel camera en werd geleverd met Series S40 besturingssysteem. De Finnen brachten de XpressMusic telefoon op de markt met een 860 mAh accu. Aan boord was verder Bluetooth en 2G-ondersteuning. Het gebruik van 3G was niet mogelijk. Vol van muziekkwaliteiten, het gewicht kwam uit op slechts 71 gram. De telefoon was daarbij goed handzaam met de afmetingen 103,8 x 44,7 x 9,9 millimeter. Nokia bracht de XpressMusic-telefoon in 2007 uit voor rond de 170 euro. In 2020 bracht Nokia een 2020-editie uit van de Nokia 5310.

De Nokia 5310 uit 2020

Nokia 5310 XpressMusic samengevat in 3 punten: