De vergeten telefoon: Nokia 7500 Prism

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ terug naar 2007. Nokia kwam toen met een heel stijlvolle telefoon; de Nokia 7500 Prism. Het toestel van Nokia kwam met een bijzonder design en die bespreken we in deze editie.

Nokia 7500 Prism

Nokia heeft in de voorbije jaren veel telefoons uitgebracht. De ene nog spannender en mooier dan de andere. Deze zondag bespreken we in onze ‘Vergeten-rubriek’ de Nokia 7500 Prism. Een bijzonder stijlvol toestel met een eigentijds design. Prism, wat natuurlijk staat voor prisma was de designstijl van Nokia voor dit toestel. Dat zag je bijvoorbeeld terug in de toetsen, die anders dan anders waren vormgegeven.

De eigen vormgeving zagen we ook terug bij de zogenoemde formfactor van de 7500 Prism. Vooral de onderzijde van de telefoon was duidelijk anders afgewerkt dan de toestellen die we normaal zagen. Voorop zagen we daarnaast verschillende afrondingen, achterop zagen we weer het bekende prisma-design. Opvallend was ook de bediening met de joystick die onder het scherm zat.

De Nokia 7500 Prism was uitgerust met een 2,0 inch beeldscherm, welke een resolutie bood van 320 x 240 pixels. Er was een 2 megapixel camera aanwezig, samen met een LED-flitser. De telefoon woog slechts 83 gram en bood Bluetooth, een FM-radio en een 700 mAh batterij. Uiteraard was deze verwisselbaar, zoals we dat destijds nog vaak zagen bij telefoons. Helaas is dat inmiddels bij vrijwel geen enkele smartphone meer mogelijk, maar wellicht verandert dit in de toekomst door de nieuwe regelgeving.

Nokia leverde de Nokia 7500 Prism met de bekende S40-interface. Positief waren de bevindingen over de goede geluidskwaliteit, het fijne toetsenbord dat ondanks zijn andere vormgeving prettig te bedienen was, en het unieke ontwerp. Minpunten waren er ook. Zo viel de camera niet bij iedereen even goed in de smaak, was de accuduur maar matig en was de prijs te hoog.

In Nederland verscheen de Prism-telefoon van de Finnen voor een bedrag van rond de 200-250 euro.

Nokia 7500 Prism samengevat in 3 punten