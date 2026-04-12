De vergeten telefoon: Nokia 6151

De Nokia 6151 is vandaag aan de beurt in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’. De Finnen brachten dit toestel twintig jaar geleden uit. Alles wat je over dit toestel moet weten, vertellen we in dit artikel.

Nokia 6151

Nokia heeft ontzettend veel toestellen uitgebracht. Hoewel het merk nog even een opleving kreeg in de smartphonemarkt, is het merk inmiddels weer aardig ‘doodgebloed’. In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ bespreken we met regelmaat een Nokia-telefoon. Vandaag is de beurt aan de Nokia 6151. Dit toestel verscheen twintig jaar geleden, in juni 2006.

Een echt iconisch toestel was de Nokia 6151 niet zozeer. Het was gewoon een degelijk, betrouwbaar toestel dat uitgebracht werd in de tijd dat 3G opkwam. In de Nokia 6XXX-serie werden voornamelijk toestellen uitgebracht met een zakelijk karakter. De telefoon was voorzien van GPRS en UMTS-ondersteuning. De telefoon had de bekende ‘candybar’-vorm en was beschikbaar in het zwart, al kon ook gekozen worden uit andere kleurcombinaties.

De Nokia 6151 was voorzien van een 1,3 megapixel camera, waarbij de foto’s opgeslagen konden worden op de 30MB aan opslagruimte, of op een microSD-geheugenkaart. De Finnen voorzagen de telefoon van een bekend Nokia-ontwerp met de bekende navigatietoets en daaronder de toetsen. Aanwezig waren verder stereo-speakers en een FM-radio. De 1100 mAh batterij kon je verwisselen. Voorop zat een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 160 x 128 pixels. De prijs van het toestel lag rond de 200-250 euro.

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Nokia 6151 samengevat in 3 punten