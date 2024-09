In de voorgaande jaren verschenen verschillende Nokia-toestellen in de Prism-serie. Deze toestellen kenmerkten zich door een speciaal ontwerp met een speels uiterlijk. Eén daarvan was de Nokia 7900 Prism. Die bespreken we vandaag in ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 7900 Prism

In de Prism-serie hebben we in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ eerder al de Nokia 7500 Prism besproken. Een telefoon met een speels design en stiekem ook een beetje futuristisch. Vandaag bespreken we een ander toestel in deze serie, de Nokia 7900 Prism. De telefoon was een perfecte oplossing voor degenen die op zoek waren naar een stijlvol toestel, want daar zat het wel goed bij met dit toestel.

Bij de Nokia 7900 Prism was voorzien van toetsen die in een driehoek geplaatst waren. Dit vond niet iedereen even prettig in het gebruik, ondanks dat het er wel erg stijlvol uitzag. Een leuke eigenschap zagen we terug in de toetsenbordverlichting van de Prism. Deze kon namelijk in kleur veranderen en ook kan het effecten weergeven als je bijvoorbeeld gebeld werd. Aan de achterkant was de Nokia voorzien van een metalen behuizing met eveneens het diamanten-patroon. Achterop was de 7900 ook voorzien van een 2,0 megapixel camera.

De Finse fabrikant voorzag de Nokia 7900 Prism van een 2,0 inch OLED-scherm aan de voorzijde. Dit leverde een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was Bluetooth, 1GB aan opslagruimte en een 850 mAh batterij. Opvallend was dat het geheugen niet uit te breiden was met een geheugenkaart. Verbinding met het netwerk maakte je via 3G.

De Nokia 7900 Prism werd in 2007 uitgebracht. De prijs van de telefoon lag rond de 400 euro. Het toestel was verkrijgbaar in verschillende kleurstijlen.



Nokia 7900 Prism samengevat in 3 punten