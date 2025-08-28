Gmail rolt update met nieuw Material 3-design uit naar iedereen

Er wordt een nieuwe update verspreid naar gebruikers van de Gmail app. De mail-app van Google krijgt het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp, en wordt daarbij ook voorzien van handige verbeteringen. Eerder dook het nieuwe ontwerp al op, maar nu kun ook jij er van profiteren.

Nieuwe update voor Gmail

Gebruik je Gmail op je Android-toestel, dan kun je de vernieuwde toepassing vanaf nu gebruiken. Google is begonnen met het verspreiden van een update waarbij het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp te zien is. Dit design dook begin juni al op, en nu wordt het verspreid naar iedere Android-gebruiker. Hoewel het nieuwe Material 3 Expressive-ontwerp vooral gepromoot wordt onder Android 16, maakt het niet uit op welke versie je Android-toestel draait. Het nieuwe ontwerp kennen we ook al van Google Agenda dat onlangs de update kreeg.

Met het nieuwe design in Gmail zie je enkele wijzigingen in vormen en ontwerpen. Zo zijn de rode en groene balk van de swipe-acties er niet meer als blok, maar zijn deze afgerond. Ook brengt de mail-app wat meer overzicht in de mails. Vooral visueel zijn de wijzigingen op te merken; qua functionaliteit is er niet veel veranderd. Alles is wat meer in de stijl van Material 3 Expressive. Er wordt meer gebruik gemaakt van kleuren, vormen en zachtere overgangen zonder harde lijnen. Ook de knoppen onderin beeld zijn vernieuwd, met bijvoorbeeld het beantwoorden van een gesprek.

De update wordt aan de kant van de server geactiveerd, waardoor je geen update uit de Google Play Store hoeft te downloaden.