Google Keep krijgt nieuw ontwerp met Material 3 Expressive

Het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp bereikt steeds meer apps van Google. De volgende in het rijtje is notitie-app Google Keep. De nieuwe versie zorgt ervoor dat de applicatie er weer lekker strak bij staat.

Google Keep met nieuw ontwerp

Google rolt een update uit voor de Google Keep app. De notitie-app van Google zelf krijgt het frisse Material 3 Expressive ontwerp. Deze stijl wordt geïntroduceerd met een toekomstige update van Android 16, maar is nu al in verschillende applicaties te vinden. Zo zagen we het nieuwe ontwerp ook al terugkomen bij Gmail en sinds kort zie het nieuwe design ook terugkomen in de Google Agenda applicatie op je Android-device. In Google Keep is de nieuwe interface is ook live.

Google Keep ziet er met het nieuwe Material 3 Expressive sausje weer strakker uit. Zo is er de vernieuwde zoekbalk bovenin beeld. Vanuit de zoekbalk kun je ook direct sorteren op bijvoorbeeld de aangemaakte of aangepaste datum, of een eigen volgorde. Tevens kun je vanuit de zoekbalk kiezen voor een andere soort weergave, bijvoorbeeld middels kaarten. Onderin beeld vind je de plus-knop waarmee je nieuwe lijstjes en notities kunt maken, voorzien van zowel tekst als een icoontje. Het scherm met notities zelf is ook wat overzichtelijker geworden, waarbij icoontjes voor het vastzetten, herinneren en archiveren in afgeronde vierkantjes terug te vinden zijn. Tevens zijn nog enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Het nieuw design voor Google Keep is vanaf nu beschikbaar voor gebruikers, waarbij de wijziging middels een server-side update wordt doorgevoerd.