Google Keep: tekstopmaak vanaf nu beschikbaar

Vanaf nu is het zover. Je kunt de tekstopmaak gebruiken in Google Keep. Hiermee worden je notities en aantekeningen nog overzichtelijker. Eerder werd de functionaliteit al aangekondigd.

Tekstopmaak in Google Keep

De notitie-app van Google, genaamd Google Keep, wordt uitgebreid met verbeteringen. Na lang wachten is het eindelijk mogelijk om je teksten wat duidelijker te maken door het gebruik van tekstopmaak. Voor nu waren die mogelijkheden vrij beperkt, met alleen het aanpassen van de kaart/achtergrondkleur en het gebruik van bijvoorbeeld selectievakjes.

Met de nieuwe versie van Google Keep kun je de teksten stijlen. Zo kun je de grootte aanpassen tussen H1 en H2, maar kun je ook kiezen voor een normaal lettertype. Verder is er de mogelijkheid om te gaan voor een dikgedrukte tekst, cursief of onderstreept. De andere optie is om de tekstopmaak ongedaan te maken en dus alles naar standaard terug te zetten.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in Google Keep.