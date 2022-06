Google Keep bereidt tekstopmaak voor

Google komt naar verwachting binnenkort met een update voor notitie-app Google Keep. De applicatie wordt bijgewerkt met tekstopmaak.

Tekstopmaak komt naar Google Keep

Google Keep is een erg handige applicatie voor het bijhouden van lijstjes en notities. In de nieuwste versie van de applicatie wordt duidelijk dat Google de mogelijkheid wil toevoegen om tekstopmaak te gebruiken.

Allereerst wordt het mogelijk om de lettergrootte aan te passen; waarbij je kunt kiezen uit klein, gemiddeld of groot. Het is niet mogelijk om een lettergrootte aan te geven middels een cijfer, zoals je dat bijvoorbeeld uit Word kent. Andere functies die Google voor Keep wil uitrollen, zijn verschillende opmaak-soorten. Denk aan onderstreept, vet, cursief en schuingedrukt. Ook is het mogelijk om in één keer de tekstopmaak weer te verwijderen.

Wanneer Google de functies beschikbaar stelt, is nog niet bekend.