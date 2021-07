Google Keep krijgt na nieuwe update achtergrondafbeeldingen

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Google Keep app. De eigen notitie-app van Google wordt uitgebreid met een fijne nieuwe feature, waarbij je een achtergrond kunt instellen voor je notities

Achtergrond voor je notities

In de nieuwste versie van Google Keep wordt het mogelijk om gebruik te maken van achtergronden. De achtergrondafbeeldingen zijn vanaf nu te vinden in de app en kun je gebruiken ter opfleuring van je notities die je maakt in Google Keep. Eerder was het al wel mogelijk om een andere kleur te kiezen. Dat is met deze versie nog steeds mogelijk.

Het aantal achtergrondafbeeldingen waar je uit kunt kiezen komt uit op negen. Het is – helaas – niet mogelijk om zelf een foto in te laden uit je galerij. Je moet het doen met de illustraties die het team van Google heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een vork met spaghetti, een broccoli, een bomenrij of een potlood. Als je de notitie opent op de computer, valt op dat de gekozen achtergrond in de Google Keep app niet daar getoond wordt. Wellicht wordt dat nog door Google toegevoegd.

