Google Keep: binnenkort direct notities maken vanaf je vergrendelscherm

Google werkt aan nieuwe functionaliteit voor de Google Keep-app. De notitie-app van Google geeft je binnenkort de mogelijkheid om vanaf je vergrendelscherm notities te maken. Dit zagen we bijvoorbeeld eerder al op de Galaxy Note-toestellen.

Google Keep notities op lockscreen

Google Keep is een erg handige notitie-app. Je kunt aantekeningen maken met tekst, afbeeldingen en zelf tekenen. De collega’s van XDA hebben de code van de nieuwste versie eens doorgespit, en zijn gestuit op een nieuwe functie. Google Keep krijgt de mogelijkheid om straks notities te maken op het vergrendelscherm.

De Android-app moet het dus binnenkort toe gaan staan om zowel notities met tekst en tekeningen te maken op het lockscreen. Je hoeft daarmee dus niet eerst je telefoon te ontgrendelen, wat nu dus wel moet. Vermoedelijk krijg je een Keep-knop op je vergrendelscherm, waarna een notitie gemaakt kan worden. Hoe dit er precies uit komt te zien, en hoe het werkt, dat is nog niet bekend.

Het maken van een notitie op Galaxy Note-toestellen, direct op het vergrendelscherm

De functie is opgedoken in de code van het installatiebestand, maar nog niet beschikbaar. Het is niet bekend wanneer Google de handige toevoeging toevoegt aan de Android-app van Google Keep. Samsung heeft op bijvoorbeeld de Note 10 en Note 9 al een optie om met S Notes direct een notitie te maken op het vergrendelscherm.