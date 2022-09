Google Keep voor Wear OS krijgt nieuw Material You design

Het ontwerp van de smartwatch-app van Google Keep is met de nieuwste update onder handen genomen. Nadat eerder al verschillende applicaties in het Material You ontwerp werd gegoten, is dat nu ook het geval bij de Google Keep Wear OS app.

Google Keep voor Wear OS in het nieuw

Google Keep is een ontzettend handige tool voor het beheren van je notities en takenlijstjes. Ook op je smartwatch met Wear OS heb je middels dit platform toegang tot je lijstjes en notities. De nieuwste versie van de applicatie brengt een paar verbeteringen in het ontwerp. Hierbij heeft Google het nieuwe Material You-design doorgevoerd, waarvan we de elementen direct terugzien in de interface.

Bovenaan de oude interface, onderaan de nieuwe. Foto: Android Police

De gele accentkleur die we tot nu toe terugzagen in de app, is met deze nieuwe versie verleden tijd. Het oogt allemaal wat meer neutraal, met een zwarte achtergrond en meer grijze elementen. Knoppen en acties kunnen beter onderscheiden worden dankzij de zwevende actieknoppen en ook wordt de tekst meer passend gemaakt op het scherm van het horloge. De update wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe versie binnen ziet komen op zijn of haar smartwatch.