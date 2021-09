Google Keep: uitrol Material You-design begonnen – zo ziet het eruit

Google begint met het transformeren van verschillende applicaties naar het nieuwe Material You-design. De volgende in het rijtje is de Google Keep app. Het bedrijf heeft het nieuwe design voor de taken-app aangekondigd.

Google Keep met Material You-design

De volgende app van Google welke bijgewerkt zal worden met het Material You-design, zal Google Keep zijn. Deze taken-app van Google kenmerkt zich door het gebruik van kaarten en lijsten, en krijgt binnenkort het nieuwe ontwerp aangereikt. Google heeft bekend gemaakt dat deze week gestart wordt met het uitrollen van de nieuwe interface.

De wijzigingen die Google doorvoert in de Google Keep-app, worden direct duidelijk. We zien een pilvormige zoekbalk, waarbij onderaan een afgeronde vierkante actieknop. Bij toestellen met Android 12 kunnen ook de kleuren uit de achtergrond overgenomen worden, zoals we dat als feature van Material You zagen onder Android 12. Qua functionaliteit verandert er niets bij de nieuwe versie van Google Keep. Het lijkt ondanks de verbeteringen met het Material You-design, geen grote veranderingen te brengen.

Google zal de uitrol van de nieuwe Google Keep app vanaf nu starten.