Google gaat stoppen met de My Maps app: dit gaat er gebeuren

Google is van plan om te stoppen met de My Maps app. Deze applicatie maakt het mogelijk om zelf routes of kaarten te maken met locaties. Gelukkig gaat niet heel de dienst zelf op zwart.

My Maps app gaat offline

In het installatiebestand van de Google My Maps app is een interessante verandering gevonden. Er wordt gehint naar een sluiting van de applicatie voor Android van My Maps. Google zou van plan zijn om in oktober te stoppen met de applicatie. Sinds 2007 is My Maps beschikbaar en de Android-app verscheen in september 2014. Maar aan het bestaan van de applicatie komt dus een eind.

Gelukkig hoeven we geen afscheid te nemen van de dienst zelf. Google zal over een tijdje beginnen met het informeren van de gebruikers. Vanaf 15 oktober 2021 kun je My Maps gebruiken via de website. Deze website van Google My Maps zal ook aangepast worden voor mobiele toestellen, zodat hij daarop goed bruikbaar is.