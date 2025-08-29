Oppo presenteert stijlvolle Oppo Reno 14 voor in middensegment

Oppo heeft een nieuwe Reno-smartphone aangekondigd. De fabrikant presenteert de Oppo Reno 14, dit samen met nog twee andere modellen. Dit zijn de Oppo Reno 14 F en 14 FS. Het ontwerp van de nieuwe Reno 14 zou geïnspireerd zijn op zeemeerminnen.

Oppo Reno 14 gepresenteerd

De Reno 14 van Oppo is officieel. Met het nieuwe toestel wil de fabrikant een stijlvolle optie aanbieden in het hogere middensegment. De fabrikant heeft veel werk gemaakt van het design van de telefoon, want die krijgt de nodige aandacht in de aankondiging. De smartphone is voorzien van het Iridescend Mermaid Design, een techniek met twaalf coatingprocessen. Dit zorgt voor lichtbrekingen en een wat glinsterende afwerking. De behuizing bestaat uit glas en een aluminium frame. Daarbij zijn alle drie de modellen voorzien van een IP69 certificering.

Wat verder de aandacht krijgt is de camera van de Reno 14. Oppo spreekt over AI Flash Photography. Onder andere door het gebruik van meerdere flitsers belooft Oppo betere foto’s, met het behoud van natuurlijke huidtinten in weinig licht. Er zijn ook verschillende AI-tools aanwezig, zoals AI Livephoto 2.0 en een AI Editor. De Perfect Shot-modus moet ervoor zorgen dat je voortaan geen groepsfoto’s meer hebt waarbij mensen met hun ogen dicht staan.

De camera zelf heeft een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel telelens met 3,5x optische zoom. Voor het maken van selfies is er een 50 megapixel front-camera. De smartphone biedt verder een MediaTek Dimensity 8350 chipset, samen met 12GB RAM en 256GB of 512GB opslagruimte. De batterijcapaciteit komt uit op 6000 mAh, welke je met 80W weer kunt opladen. Het scherm is een 6,59 inch AMOLED-paneel met een resolutie van 2760 x 1256 pixels. De verversingssnelheid komt uit op maximaal 120Hz.

Oppo Reno 14 F en 14 FS

De Oppo Reno 14 F is een goedkoper alternatief, maar heeft een vergelijkbaar ontwerp. De smartphone komt met de Snapdragon 6 Gen 1 chipset. Het verschil tussen de Reno 14 F en Reno 14 FS is enkel het geheugen van de telefoon. Verder zijn die twee modellen gelijk aan elkaar. De Reno 14 F komt met 8GB RAM en 256GB opslagruimte, waar de Reno 14 FS 12GB RAM heeft met 512GB opslagruimte.

De smartphones bieden een 6,57 inch AMOLED-scherm met 2372 x 1080 pixels als resolutie. Er is eveneens een 6000 mAh batterij welke met 45W opgeladen kan worden. Aan de achterzijde zijn er drie camera’s. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrocamera. De front-camera is een 32MP lens.

Updates en prijzen

Oppo belooft vijf belangrijke ColorOS-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates voor de Reno 14-modellen. Of de ColorOS-upgrades gelijk staan aan Android-updates is niet duidelijk, maar doorgaans wordt dit wel gecombineerd. De prijzen van de nieuwe toestellen zijn als volgt;

Oppo Reno 14 256GB: 599 euro

Oppo Reno 14 512GB: 649 euro

Oppo Reno 14 F: 399 euro

Oppo Reno 14 FS: 449 euro