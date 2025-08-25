Oppo Find X9 Pro laat zich zien: alle specs gelekt

De nieuwe high-end smartphone van Oppo laat zich zien. Het gaat om de Oppo Find X9 Pro, welke een ander ontwerp krijgt. Daarbij komen we de specificaties te weten van het nieuwe vlaggenschip.

Oppo Find X9 Pro

De nieuwe Oppo Find X9 Pro wordt uit de doeken gedaan in het geruchtencircuit. Duidelijk is dat Oppo nog steeds met Hasselblad samenwerkt voor de camera. Zusterfabrikant OnePlus zou die branding met de komst van de OnePlus 15 in de ban doen, Oppo nog niet, zo lijkt het.

De nieuwe Oppo Find X9 Pro laat zich niet alleen zien, we komen ook de specificaties te weten. De smartphone krijgt een 6,78 inch OLED-scherm met een 1,5K resolutie. Deze levert natuurlijk ook een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon krijgt de MediaTek Dimensity 9500 chipset, samen met maximaal 16GB RAM en een opslagruimte van 512GB.

Wat betreft de camera zal er een 50 megapixel hoofdcamera zijn, samen met een 50 megapixel groothoeklens. De 200 megapixel periscoop telelens biedt 3x optische zoom. Aan de voorzijde is een 50 megapixel camera geplaatst voor selfies. Oppo zou de nieuwe Find X9 Pro voorzien van een flinke 7550 mAh batterij met ondersteuning voor 80W laden of 50W draadloos. De ultrasonic vingerafdrukscanner, WiFi 7, NFC en een nieuwe multifunctie-toets maken het plaatje compleet.

De Find X8 Pro in de Oppo Find X8 Pro review

Oppo zou volgens de geruchten het nieuwe toestel aanbieden voor dezelfde prijs als de Find X8 Pro. Dit betekent dat je de Find X9 Pro kunt kopen voor 1149 euro. Het huidige model kreeg in november de definitieve aankondiging. Een datum voor de nieuwe smartphone is er nog niet.