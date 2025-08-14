‘OnePlus 15 geruchten spreken over enorm scherm en erg zwarte kleur’

Nieuwe informatie over OnePlus’ volgende high-end smartphone is uitgelekt. Dankzij geruchten die online zijn verschenen, wordt melding gemaakt van een flink groot scherm en verschillende veranderingen die te wachten staan.

OnePlus 15 in geruchtencircuit

De OnePlus 13 zal volgend jaar opgevolgd worden door een nieuw model. Naar verluidt zou de Chinese fabrikant niet kiezen voor de OnePlus 14, maar de OnePlus 15. De reden hiervan zou te maken met het idee dat het cijfer ‘4’ ongeluk brengt. Hoewel er wel een OnePlus Nord 4 werd uitgebracht, zou bij de high-end smartphone gekozen worden voor een OnePlus 15. Over de telefoon kwamen we her en der al wat informatie tegen; zo zou het merk niet meer samenwerken met Hasselblad voor de camera. Nu komen we nog wat meer informatie te weten.

OnePlus zou de OnePlus 15 voorzien van een gigantisch scherm. Als we afgaan op de geruchten die door een insider worden gedeeld, dan krijgt het toestel een 7,0 inch scherm. Hiermee is het toestel één van de eerste smartphones met zo’n groot scherm. De huidige OnePlus 13 heeft een 6,82 inch scherm. Ondanks dat het scherm groter wordt, zou de resolutie iets omlaag gaan naar 1,5K, wat neerkomt op 2160 x 1440 pixels. Daarbij wordt gemeld dat het een plat scherm is, en dus niet licht doorloopt aan de zijkant, zoals bij het huidige vlaggenschip.

De nieuwe smartphone van het Chinese merk zou niet langer meer met een ronde cameramodule uitgebracht worden, maar krijgt een vierkant-matrix ontwerp. Hierin zitten drie 50 megapixel lenzen. Eén daarvan zal een periscooptelelens zijn. De OnePlus 13s zou een bewijs zijn dat OnePlus al experimenteert met een andere cameramodule.

De OnePlus 10 had een vierkante cameramodule

Over de kleur is ook nog wat informatie opgedoken. Het toestel zou uitgebracht worden in de kleur ‘SuperBlack’. Het zou ‘heel zwart’ zijn. Insiders die een prototype hebben gezien, melden dat het een veel betere kleur is dan verwacht, al blijft dit natuurlijk subjectief.

Het snelladen zou bij de OnePlus 15 uitkomen op 100W. Dat zien we bij het huidige toestel van de Chinese fabrikant ook. Overigens is het nog de vraag wanneer we meer over de OnePlus te weten komen. Vaak worden OnePlus-toestellen eerst in China aangekondigd, waarna ze op een later moment wereldwijd worden aangekondigd.