OnePlus 13s krijgt binnenkort wereldwijd debuut

Een nieuwe smartphone van OnePlus zal binnenkort wereldwijd getoond worden aan het publiek. Het zal de OnePlus 13s zijn. Dit wordt duidelijk uit een teaser die door de fabrikant wordt gedeeld. Onlangs presenteerde het merk al de OnePlus 13T.

OnePlus 13s

De OnePlus 13s is de volgende in de rij die aangekondigd zal worden door het merk. Een teaser laat het bestaan van het toestel zien. We zien ook gelijk de kleuren waarin de OnePlus 13s uitgebracht zal worden: roze en zwart. Met de tekst ‘Powered up. Sized down.’ onthult OnePlus dat het gaat om een krachtige high-end smartphone in een compacter jasje. En dat is precies wat we deze week zagen bij de OnePlus 13T. Die smartphone werd voor thuisland China aangekondigd.

Duidelijk wordt dat de OnePlus 13s een internationale versie zal worden van de OnePlus 13T. Het design is identiek aan dat toestel, en dit geldt ook voor de eerste details die OnePlus deelt over het toestel. Zo krijgt de OnePlus 13s een Snapdragon 8 Elite chipset en een 6,32 inch beeldscherm.

Onduidelijk is waarom OnePlus ervoor heeft gekozen om deze telefoon uit te brengen met een andere naam, maar heel vreemd is dat niet. In het verleden zijn al de nodige OnePlus-toestellen hier onder een andere naam verschenen, dan in thuisland China. Echter ging het dan bijvoorbeeld om Ace-toestellen die we hier niet kennen, en niet om één letter verschil.

In de teaser wordt alleen gesproken over ‘Coming soon’ en is het niet bekend wanneer OnePlus de telefoon definitief aankondigt.