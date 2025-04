OnePlus 13T is officieel: gigantische accu en aanpasbare knop

Het hing al even in de lucht en nu is de OnePlus 13T officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone van het Chinese merk kent een gigantische accucapaciteit en beschikt over de opvolger van de alert-slider.

OnePlus 13T ziet het licht

De laatste weken gingen er veel geruchten over de nieuwe smartphone van OnePlus; de OnePlus 13T. Hoewel het cijfer ’13’ erin zit, heeft het toestel vrijwel weinig te maken met de OnePlus 13. Dat toestel bespraken we in de OnePlus 13 review en beschikt juist over een gigantische cameramodule en is een echte high-end telefoon. Toch mag de OnePlus 13T niet onderschat worden. Dit toestel is namelijk ook uitgerust met high-end specificaties. In thuisland China heeft de smartphonefabrikant het toestel al aangekondigd. We verwachten dat een Europese release er binnenkort aankomt.

De OnePlus 13T kenmerkt zich door een wat kleiner formaat. Compact willen we hem echter niet noemen, maar met een scherm van 6,32 inch is hij duidelijk kleiner dan andere modellen. Het 120Hz AMOLED-scherm biedt een resolutie van 2640 x 1216 pixels. De telefoon heeft de afmetingen 150,8 x 71,7 x 8,2 millimeter en weegt 185 gram. We zien ook de Snapdragon 8 Elite processor van Qualcomm, het high-end model. Er is 12GB/16GB RAM en 256GB/512GB/1TB aan opslagruimte beschikbaar.

Foto’s maken doe je met de 50 megapixel hoofdcamera of 50MP telefotolens. Een groothoeklens zien we dus opvallend genoeg niet terug op de telefoon. De OnePlus 13T biedt niet langer meer de alert-slider, zoals eerder door OnePlus al werd medegedeeld. In plaats daarvan is er een aanpasbare knop waar je zelf een actie aan kunt koppelen. Onder andere het op stil zetten van het toestel, zoals ook mogelijk was met de alert slider, is daarmee mogelijk.

Opvallend is de enorme accu van de OnePlus 13T. Deze heeft namelijk een capaciteit van 6260 mAh, wat voor het vrij compacte formaat erg flink is. Deze batterij kun je opladen met een kracht van 80W. In China kost de smartphone omgerekend 410 euro. Voor die prijs zullen we hem waarschijnlijk niet tegenkomen in ons land. Europese details verwachten we in de komende maanden.