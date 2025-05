OnePlus 13 krijgt enorme update met mei-patch en verbeteringen

OnePlus heeft een grote update klaargezet voor de OnePlus 13. De high-end smartphone van het bedrijf wordt bijgewerkt met een grote update, samen met de beveiligingsupdate mei 2025. Maar het brengt ook een hoop verbeteringen.

Grote update voor OnePlus 13

In onze OnePlus 13 review waren we positief over de high-end smartphone van het bedrijf voor dit jaar. Met de nieuwe update die nu klaarstaat, heeft OnePlus nog verschillende verbeteringen gevonden en doorgevoerd. Het is de update naar OxygenOS 15.0.0.821, welke een grootte heeft van 2,17GB.

De nieuwste update voor de OnePlus 13 brengt enkele praktische verbeteringen die je dagelijks gebruik net wat prettiger en veiliger maken. Zo is er een oplossing toegevoegd voor het probleem waarbij foto’s per ongeluk konden worden verwijderd door apps van derden. Gebeurt dat alsnog, dan krijg je voortaan een melding waarmee je de verwijderde foto’s kunt terugvinden in ‘Recent verwijderd’. Daarnaast kun je nu beter controleren hoeveel opslagruimte apps en het systeem gebruiken via Telefoonbeheer, wat handig is bij het vrijmaken van ruimte.

Op het gebied van beveiliging en privacy zijn er meerdere nuttige functies toegevoegd. Je kunt recent verwijderde bestanden in Mijn bestanden, Notities en Foto’s nu met een wachtwoord beveiligen. Ook kun je tijdens het delen van je scherm bepaalde apps en meldingen afschermen. De update introduceert verder een vernieuwd ontwerp van de app-lade en verfijningen aan meldingen en pictogrammen. Al zien we deze functionaliteit niet direct terug. Nieuwe functies zoals ‘Drag & drop’ en het onthouden van de grootte en positie van zwevende vensters maken multitasken eenvoudiger. Tot slot is de beveiliging van je toestel verbeterd met de Android-beveiligingspatch van mei 2025.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus 13. Je krijgt vanzelf een melding als de update beschikbaar is. Eventueel kun je ook handmatig controleren of de update beschikbaar is. Wel kiest OnePlus voor een gefaseerde uitrol, waardoor het kan zijn dat het even kan duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt.

Changelog

De changelog van de update vind je hieronder.

Apps

Fixes an issue where photos might be accidentally deleted by a third-party app. When this happens, you will receive a notification to review deleted photos in Recently deleted.

Security & privacy

You can now protect your recently deleted items in the My Files, Notes, and Photos apps with a password for added privacy.

You can view storage usage by apps and the system when freeing up space using Phone Manager.

During Screen sharing, you can block specific apps and notifications. This feature is available in “Settings – Security & privacy – Screen sharing protection”.

Improves the visuals for individual notifications, notification stacks, and user interactions with these notifications on the Lock screen.

You can now enter Lock Screen Magazine by swiping right on the Lock screen.

Adds the Drag & drop feature that allows you to use the gesture to perform actions on images and text in third-party apps. This feature can be turned on or off in “Settings – Accessibility & convenience – Drag & drop”.

The size and position of floating windows are now saved for more convenient usage.

Redesigns the app drawer for a more consistent visual style, improving usability throughout the interface.

Improves the user interface and icon designs.

Improves the user experience of floating windows.

Integrates the May 2025 Android security patch to enhance system security.