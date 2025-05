OnePlus licht ‘Plus Key’ uit: dit kun je met de nieuwe knop

OnePlus heeft een blogpost gewijd aan de nieuwe mogelijkheden van de Plus Key. Het is de opvolger van de Alert Slider, waarvan de Chinese fabrikant afscheid heeft genomen. De functionaliteit doet denken aan de Apple iPhone.

Plus Key van OnePlus

De Plus Key is de opvolger van de Alert Slider. Dit handige schuifje kennen we van vele OnePlus-toestellen. Je kunt ermee je toestel op trillen, stil of geluid zetten. Dat hiervoor een opvolger is verschenen, zagen we eerder al bij de Apple iPhone. Je kunt nog steeds je telefoon op stil, trillen of geluid ermee zetten, maar wil je er een andere snelkoppeling aan hangen, dan is dit ook mogelijk. Dat gaan we ook terugzien bij OnePlus, zo blijkt uit een nieuw bericht van de fabrikant. Volgens OnePlus moet het intuïtiever, persoonlijker en krachtiger aanvoelen.

Gebruikers kunnen de knop bijvoorbeeld instellen om snel te wisselen tussen geluidsprofielen, direct de camera te openen of AI-vertalingen te activeren tijdens het reizen. Door een lange druk, een dubbele tik of andere invoermogelijkheden kunnen meerdere functies aan de toets gekoppeld worden.

Wat deze knop verder bijzonder maakt, is de diepere integratie met OnePlus AI. Naarmate gebruikers hun toestel gebruiken, leert de software hun gedrag en voorkeuren kennen. Dit stelt de Plus Key in staat om proactief functies aan te bieden of acties te suggereren. Zo groeit de knop mee met de gebruiker: van eenvoudige bediening naar een persoonlijke assistent in zakformaat, zo belooft OnePlus. De OnePlus 13s is de eerste telefoon die deze functie biedt. Deze telefoon komt niet naar ons land.