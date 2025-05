OnePlus kondigde van de week de nieuwe OnePlus 13T aan in China. Een dag later werd de OnePlus 13s gepresenteerd, waarbij de indruk werd gewekt dat het om een globale launch ging. Nu heeft OnePlus toch besloten de compacte high-end niet naar Europa te brengen.

Geen 13T of 13s naar Europa

Deze week presenteerde OnePlus haar nieuwe high-end smartphone, welke in een meer compact jasje is gestoken. Met een schermgrootte van 6,32 inch, is deze namelijk duidelijk kleiner dan de high-end OnePlus 13 die een veel groter scherm heeft. De smartphone heeft in China de naam OnePlus 13T meegekregen. Even later verscheen het bericht online dat het bedrijf de OnePlus 13s uitbrengt. Het leek te gaan om een wereldwijde launch van hetzelfde toestel, maar dit is toch niet het geval.

Celina Shi, verantwoordelijk voor de marketing van OnePlus in Europa, laat weten dat er ‘momenteel geen plannen zijn om de OnePlus 13s uit te brengen in Europa’. Wel laat het bedrijf weten tegenover The Verge dat het de interesse van Europese gebruikers heeft opgemerkt, en deze feedback in gedachten houdt bij toekomstige releases. De 13T en 13s zijn dus dezelfde telefoons, alleen zal de OnePlus 13s uitgebracht worden in India. Onbekend is waarom er gekozen is voor een andere naam.

De OnePlus 13T/13s is een toestel met een 6,32 inch scherm, een Snapdragon 8 Elite chipset en flinke accu van 6260 mAh. Dat is opvallend gezien het bescheiden formaat van de telefoon.