OnePlus ziet (voorlopig) geen heil meer in vouwbare smartphones

Het lijkt voorlopig definitief over en uit met een nieuwe vouwbare smartphone van OnePlus. Her en der gingen er geruchten rond, maar een nieuwe OnePlus Open 2 hoeven we voorlopig niet te verwachten.

OnePlus Open 2 kunnen we vergeten

Uit berichtgeving van TechRadar blijkt dat OnePlus geen OnePlus Open 2 uitbrengt. Een nieuwe vouwbare smartphone zit er voorlopig niet in. Dit laat de fabrikant weten in een reactie op de site. In onze OnePlus Open review waren we eerder heel positief over de eerste vouwbare smartphone van het merk.

Volgens het merk is de markt te klein om nog een nieuwe vouwbare telefoon uit te brengen. De markt voor foldables groeide vorig jaar met 2,9 procent. Dit terwijl OnePlus een veel grotere groei had verwacht. Rudolf Xu van OnePlus laat weten: “De markt voor opvouwbare producten groeit zeker, maar het zal nog even duren voordat opvouwbare producten mainstream worden en, laten we zeggen, echt de kloof overbruggen en een product worden voor de meerderheid van de mensen.”

Eerder ging het bericht al rond dat de plannen voor een vouwbare smartphone in de ijskast waren gezet. OnePlus gaf toen aan dat het niet direct zegt dat het deze productcategorie gaat verlaten. Het plan was oorspronkelijk dat de Oppo Find N5 ook als OnePlus-foldable uitgebracht zou worden.