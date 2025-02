Oppo Find N5 is aangekondigd, maar wij worden overgeslagen

De nieuwe Oppo Find N5 is aangekondigd. Waar het eerder leek te gaan om een wereldwijde aankondiging, lijkt dat nu toch niet het geval te zijn.

Oppo Find N5

Oppo heeft een nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd. De telefoon van het merk zou een globale release krijgen, waarbij het vermoeden leek dat de telefoon ook in Europa uitgebracht zou worden. Blijkbaar heeft Oppo een andere opvatting van ‘Global Launch’, want het nieuwe toestel komt niet naar Nederland. Überhaupt komt het toestel niet uit in Europa.

Door deze keuze is het nog maar de vraag wanneer we een opvolger gaan zien voor de OnePlus Open. OnePlus heeft eerder aangegeven dat er voorlopig geen OnePlus Open 2 komt, en dat een vouwbare telefoon in de ijskast is gezet. Het vermoeden was dat de Find N5 deze plek in zou nemen.

De Oppo Find N5 is een dunne smartphone van opengeklapt slechts 4,2 millimeter dik. De smartphone heeft binnenin een 8,12 inch scherm, aan de buitenkant 6,6 inch. Er is een Snapdragon X Elite chipset, en een gigantische accu. 5600 mAh is namelijk flink voor een foldable. Verder is er driemaal een 50 megapixel camera. De telefoon komt op de markt voor 2499 Singaporese dollar, wat omgerekend 1785 euro is.