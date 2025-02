‘Oppo Find X8 Mini in ontwikkeling, en nog twee modellen’

Oppo wil de Find X8-serie uitbreiden met drie nieuwe producten. Waaronder ook de Oppo Find X8 Mini. Over die telefoon krijgen we nu meer te horen.

Oppo Find X8-serie wordt uitgebreid

De Oppo Find X8 Mini staat samen met de Find X8 Ultra en Find X8S gepland voor een lancering in maart. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, zijn er inmiddels diverse details over de camera en het display van het toestel naar buiten gekomen. Van het weekend verscheen onze uitgebreide Oppo Find X8 Pro review online.

Camera van Find X8 Mini

Een van de meest opvallende aspecten van de Oppo Find X8 Mini is de drievoudige camera-opstelling. Volgens geruchten krijgt het toestel een brandpuntsafstand van 0,6X tot 7X. De primaire camera zou een 50MP-sensor uit de Sony IMX9-serie bevatten, met een grootte van 1/1,56″ en optische beeldstabilisatie (OIS). Daarnaast is er een 50MP periscoopcamera met 3,5X optische zoom en een diafragma van f/2.8. Tot slot beschikt de smartphone over een 50MP ultragroothoeklens met een diafragma van f/2.0.

De normale Oppo Find X8 Pro

Display en vingerafdrukscanner

Naast de camera’s is er ook informatie uitgelekt over het display. De Oppo Find X8 Mini zou een 6,3-inch plat LTPO OLED-scherm krijgen met een resolutie van 1.216 x 2.640 pixels. Het scherm ondersteunt een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz, wat kan bijdragen aan een vloeiende gebruikerservaring en een efficiënter energieverbruik. Bovendien wordt het toestel uitgerust met een optische vingerafdrukscanner onder het scherm.

Er wordt verwacht dat de Oppo Find X8 Mini in China zal worden uitgerust met MediaTek’s Dimensity 9400-chipset. Interessant is dat er geruchten zijn over een internationale variant van het toestel, mogelijk onder het merk OnePlus. Deze versie zou een Snapdragon 8 Elite-chipset krijgen en mogelijk een aangepaste camera-opstelling.

Met de verwachte lancering in maart zal de komende periode waarschijnlijk meer informatie naar buiten komen over de Oppo Find X8 Mini. Opvallend is verder dat zustermerk OnePlus eveneens een kleinere variant uit wil brengen van haar high-end model. Daarover gaan geruchten over een OnePlus 13 Mini.