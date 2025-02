Oppo Find N5 komt 20 februari: komt ‘ie ook naar Nederland?

Het lijkt erop dat Oppo haar nieuwe foldable ook in ons land uitbrengt. De fabrikant plant een wereldwijde aankondiging van de Oppo Find N5. We zien de telefoon op foto’s, waardoor we al een goed beeld krijgen van wat we kunnen verwachten.

Oppo Find N5 is onderweg

Op 20 februari zal Oppo haar nieuwe smartphone presenteren; de Oppo Find N5. Dit laat het merk weten in een bericht op het sociale netwerk X. Daarin zien we de nieuwe telefoon, samen met de datum van 20 februari. De nieuwe foldable van het merk zal een ‘global launch’ beleven, zo belooft de teaser. Dit betekent dat het toestel wereldwijd aangekondigd wordt, wat op die beurt weer erop kan duiden dat het toestel ook naar Nederland komt. De aankondiging is live te volgen op het internet.

De Oppo Find N5 zal een foldable smartphone zijn, die je opent als een boek. Opvallend is dat het toestel erg dun lijkt te zijn. We zien de smartphone met een grote cameramodule in het zwart en wit. Oppo spreekt over een AI Phone; zoals bij vele high-end smartphones zullen we ook de nodige AI-functies gaan zien. Oppo kiest verder voor een alert-slider, zoals we kennen van OnePlus. Hiermee zet je het toestel snel op stil, trillen of geluid. Verder gaan er geruchten rond dat het toestel opengeklapt slechts 3,7 millimeter dik zal zijn.

Alle details zullen we op 20 februari te horen krijgen. De kans is groot dat het toestel vervolgens weer overeenkomt met de aanstaande OnePlus Open 2.