Oppo presenteert Find X8 en Find X8 Pro: nog meer Apple-trekjes

Oppo heeft zijn nieuwste vlaggenschiptelefoons, de Find X8 en Find X8 Pro, aangekondigd tijdens een speciaal evenement in China. Deze toestellen brengen een verfrissend ontwerp en nieuwe functies. Oppo bevestigt ook dat de telefoons naar ons land komen.

Oppo Find X8 en X8 Pro

De Find X8 en X8 Pro hebben beide een LTPO OLED-scherm, maar verschillen in grootte en vorm. De Find X8 heeft een 6,59-inch plat scherm, terwijl de Find X8 Pro iets groter is met een 6,78-inch micro-quad-curved display. Dit laatste scherm biedt subtiele krommingen aan alle vier de zijden, wat bijdraagt aan een verfijnde look zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid. Beide telefoons hebben een piekhelderheid van 1.600 nits, en ondersteunen HDR-content met een maximale helderheid van 4.500 nits.

Oppo heeft ook de camera’s flink onder handen genomen. Er wordt weer samengewerkt met Hasselblad. De Find X8 is uitgerust met een 50MP hoofdcamera met de Sony LYT-700 sensor, een 50MP ultragroothoeklens en een 73mm 3x periscooplens. De Find X8 Pro gaat een stap verder met een tweede 50MP periscooplens die tot 6x optische zoom biedt. Dit model krijgt ook een grotere hoofdsensor, de LYT-808, wat de fotokwaliteit verder moet verbeteren. Beide telefoons zijn voorzien van Oppo’s HyperTone-image engine, die zorgt voor heldere, gedetailleerde foto’s met verbeterd dynamisch bereik.

Voor de liefhebbers van fotografie heeft de Find X8 Pro nog een extraatje: een speciale “Quick Button” voor snelle toegang tot de camera, die ook als sluiterknop en zoomregelaar fungeert. Daarnaast keert de populaire alert slider-knop terug bij dit model. We kennen deze gimmick ook al van Apple, dat het introduceerde bij de Apple iPhone 16-familie. Wat we ook kennen van Apple is de nieuwe softwareskin, ColorOS 15, dat eerder werd gepresenteerd. Deze skin doet erg denken aan dat van Apple iOS.

Onder de motorkap draaien beide telefoons op de krachtige Dimensity 9400-chipset, die voor het eerst in een Oppo-toestel verschijnt. Deze chip wordt gekoeld door een geavanceerd systeem met grafiet en thermisch geleidende gel. De Find X8 heeft een batterijcapaciteit van 5630 mAh, terwijl de Pro-versie een iets grotere 5910 mAh-batterij heeft. Beide toestellen ondersteunen 50W draadloos en 80W bedraad opladen, en zijn IP69 water- en stofbestendig. Eerder gingen er al geruchten over een 6000 mAh grote accu. We vermoeden dat deze ook zijn weg zal gaan vinden naar de OnePlus 13.

De Oppo Find X8 is beschikbaar vanaf CNY 4.199 (ongeveer $590), terwijl de Find X8 Pro begint bij CNY 5.299 ($745). De toestellen worden op 30 oktober in China verzonden, en zullen later internationaal verkrijgbaar zijn. Oppo heeft al bevestigd dat de Oppo Find X8-modellen ‘binnenkort’ wereldwijd aangekondigd worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.