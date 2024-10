Oppo Find X8 (Pro) en Pad 3 Pro verschenen in foto’s

Foto’s van alle kanten van nieuwe producten van Oppo. De fabrikant komt in het nieuws met de Find X8, Find X8 Pro en de Pad 3 Pro. Wat valt er te melden over de nieuwe producten van Oppo?

Foto’s van nieuwe Oppo producten

We zien beelden van nieuwe Oppo producten. Op 24 oktober zal Oppo in haar thuisland China de nieuwe producten aankondigen, zo is de verwachting. Wat valt er te melden over de nieuwe smartphones, tablet en headset van de fabrikant? De foto’s zijn afkomstig van Evleaks.

Oppo bereidt zich voor op een groot evenement op 24 oktober, waarbij naar verwachting meerdere nieuwe producten worden onthuld. Dit omvat de langverwachte Find X8-serie smartphones, de Pad 3 Pro-tablet en de Enco X3-oortjes. Op recent gelekte persfoto’s zijn al beelden van deze apparaten te zien, wat een goede indruk geeft van het ontwerp en de functionaliteiten.

De Find X8 en Find X8 Pro smartphones lijken qua ontwerp sterk op elkaar, maar een belangrijk verschil is dat alleen de Pro-versie wordt uitgerust met een Quick Capture-knop. De standaard Find X8 krijgt een plat frame met minimale schermkromming, beschikbaar in vier kleuren: roze, wit, blauw en zwart. Opvallend is dat het scherm van de Find X8 Pro licht gebogen is aan alle vier de zijden, maar dat de roze kleurversie hier ontbreekt.

Naast de smartphones krijgen we ook de nieuwe Enco X3-oortjes te zien. Op basis van de afbeeldingen lijken deze sterk op de OnePlus Buds Pro 3, die eerder dit jaar werden gerecenseerd. Buiten de verandering van logo zijn er geen opvallende verschillen tussen de twee modellen. Dit patroon van overlap is niet nieuw; Oppo en OnePlus hebben eerder soortgelijke producten uitgebracht, zoals de Oppo Find N3, die vrijwel identiek was aan de OnePlus Open. Beide merken horen tot hetzelfde moederbedrijf.

De gelekte foto’s van de Pad 3 Pro tonen een minimalistisch ontwerp, met volumeknoppen aan de bovenkant, een camera aan de achterzijde en een frontcamera in de rand van het scherm. Deze tablet zal beschikbaar zijn in minstens twee kleuren: goud en blauw. Hoewel er nog maar weinig informatie is over de specificaties van de Pad 3 Pro, wordt verwacht dat er de komende dagen meer details naar buiten komen.

Met de lancering die snel nadert, wordt verwacht dat er binnenkort meer informatie vrijkomt over de technische specificaties en functies van deze nieuwe Oppo-producten.