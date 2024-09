De vergeten smartphone: Oppo N1

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ bespreken we nu voor het eerst een toestel van Oppo. De Oppo N1 was een opvallende smartphone in 2013, maar wat was er zo bijzonder aan dit toestel?

Oppo N1

Een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’. Deze zondag bespreken we de Oppo N1, een Android-toestel van het merk uit het jaar 2013. Opvallend aan het toestel was de aanraakgevoelige achterkant en de draaibare camera. Aan de bovenkant van de Oppo N1 zat een 13 megapixel roteerbare camera die 206-graden kon roteren. Hiermee kon je dus niet alleen selfies maken, maar ook foto’s met de bekende camera achterop.

Voor die tijd was het een toestel met een vrij flinke omvang. Er was een 5,9 inch Full-HD display. Uiteraard was dit een touchscreen, maar aan de achterkant van de Oppo N1 kon je het toestel ook aanraken. Daar zat namelijk het zogenaamde O-Touch paneel. Hiermee kon je onder andere scrollen door bijvoorbeeld een webpagina of door foto’s.

Oppo voorzag de smartphone van de Snapdragon 600 quad-core processor. Er was 2GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 16GB of 32GB. Hiermee moest je het ook doen; er was geen mogelijkheid om een geheugenkaart te plaatsen. De Oppo N1 werd geleverd met Android 4.2 Jelly Bean. Er was ook brede ondersteuning voor Cyanogen. Over Android lag de ColorOS skin.

De Oppo N1 was voorzien van een 3610 mAh batterij. Snelladen en dergelijke termen waren elf jaar geleden nog niet aan de orde van de dag. De smartphone werd omgerekend voor zo’n 430 euro verkocht.



Oppo N1 samengevat in 3 punten