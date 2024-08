Oppo Find X8 en Find X8 Pro uitgelekt: dit weten we

De nieuwe high-end modellen van Oppo zijn uitgelekt op het internet. Het zijn de nieuwe Oppo Find X8 en de Find X8 Pro. De twee smartphones zouden in oktober worden aangekondigd, en dankzij het internet komen we de specificaties alvast te weten.

Oppo Find X8 uitgelekt

Oppo is de laatste jaren niet heel actief in ons land met de duurdere modellen. Maar misschien gaat dat veranderen, al is daar nu nog niet veel van te merken. Zeker is wel, het volgende vlaggenschip dat in de pijplijn zit is de Find X8-serie. Op het internet is nu nieuws uitgelekt over de nieuwe telefoons die Oppo vermoedelijk in oktober aan gaat kondigen.

De Oppo Find X8 komt vermoedelijk met een 6,7 inch 1,5K AMOLED 120Hz display. De achterkant is van glas, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit, blauw en roze. De kans lijkt aanwezig dat beide modellen verschijnen met de MediaTek Dimensity 9400 processor. Ook de Oppo Find X8 Pro krijgt een glazen behuizing, maar is er dan niet in het roze.

De vermeende Oppo Find X8

Voor het maken van foto’s is de Oppo Find X8 uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een periscooplens met 3x zoom. Er is een 5600 mAh batterij met 100W laden. Bij de Oppo Find X8 Pro zien we een 5700 mAh accu met eveneens 100W snelladen. De Find X8 Pro krijgt een 6,8 inch 1,5Hz 120Hz AMOLED-scherm en ook een 50 megapixel hoofdcamera. Verder zal er een 50MP groothoeklens en twee telelenzen komen. Eén daarvan biedt 3x zoom en een periscooplens zorgt ervoor dat er 10x zoom gebruikt kan worden.

Zoals gezegd zou Oppo er voor kiezen om de toestellen in oktober aan te kondigen. Het gaat wel om een Chinese aankondiging, dus het duurt nog wel even voordat we hier er meer over horen, als Oppo tenminste dit toestel wel gaat uitbrengen in ons land.