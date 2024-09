Oppo presenteert nieuwe A-serie modellen: A60, A40 en A40m

Drie nieuwe Oppo toestellen zijn aangekondigd door de fabrikant. Het gaat om uitbreiding in met instapsegment met de Oppo A-serie. Vandaag maken we kennis met de Oppo A40, A40m en de A60.



Oppo met drie nieuwe toestellen

Volgens Oppo zijn de nieuwe A-modellen voorzien van een robuuste behuizing, goede waterbestendigheid, een batterijduur die tot vier jaar lang een goede gebruikerservaring moet bieden en een goede optie zijn voor gaming en streaming. Zowel de Oppo A40, als de A40m en de A60 hebben een IP54-certificatie voor waterbestendigheid en een hoge schokbestendigheid. Tevens zorgt een speciale technologie ervoor dat het scherm ook reageert als het nat is.

De Oppo A60 is de meest uitgebreide smartphone van deze reeks. Er is een MediaTek Dimensity 6300 chipset aanwezig, inclusief 5G ondersteuning. Samen met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Oppo voorziet de A40 en A40m van een Snapdragon 6s Gen 1 chipset, zonder ondersteuning voor het 5G-netwerk. Bij de A40 is er eveneens 128GB opslagruimte, bij de A40m is dit 256GB. Voor het maken van foto’s zijn alle drie de telefoons voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel extra lens en een 5 megapixel front-camera.

Alle drie de telefoons komen op de markt met een 6,67 inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Alleen bij de Oppo A60 is dit een 120Hz scherm. Er is WiFi, Bluetooth en NFC. Ook kun je via de 3,5 millimeter aansluiting een hoofdtelefoon aansluiten. De smartphones komen met Android 14 op de markt, maar over het updatebeleid wordt wederom niets verteld.

Oppo brengt de Oppo A40 uit voor een bedrag van 189 euro. De A40m gaat voor 219 euro mee naar huis, de Oppo A60 kost je 249 euro.