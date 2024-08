Oppo presenteert (nu al) de Reno 12F voor 399 euro

Opnieuw een nieuwe smartphone in de Reno-serie van Oppo. Maakten we kort geleden al kennis met de Oppo Reno 11F, is het nu de beurt alweer aan de Reno 12F. De smartphone komt op de markt voor 399 euro.

Oppo Reno 12F

Een nieuwe smartphone voor het middensegment is aangekondigd door Oppo. De fabrikant haalt het doek van de Oppo Reno 12F. Het is opvallend dat er nu al een Reno 12F uitgebracht wordt. De Oppo Reno 11F kwam namelijk pas in april op de markt. De telefoon is uitgerust met de MediaTek 6300 chipset met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarbij heeft Oppo de Reno 12F uitgerust met een 6,67 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid.

Oppo levert de smartphone met een 4870 mAh batterij met 45W snelladen. Oppo voorziet de telefoon van verschillende AI-functies zoals een tekstgenerator, een dicteerfunctie en een optie om AI beelden te genereren, stukken uit een foto te gummen of cartoons van eigen foto’s te maken.

De Oppo Reno 12F komt met een vingerafdrukscanner in het scherm, krijgt een 32 megapixel selfielens en drie camera’s achterop. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een macrolens van 2 megapixel. De lichtgevende ring om het camera-eiland kan lichteffecten geven, bijvoorbeeld bij meldingen. Je krijgt 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. In Nederland komt het toestel enkel in de groene kleur beschikbaar. De perzikkleur is niet voor ons land.