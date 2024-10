Oppo Find X8 doet iPhone 16 Pro na met nieuwe ‘Capture button’

Apple krijgt vaak het verwijt dat het functies afkijkt van Android-fabrikanten. We kennen inmiddels wel een aantal voorbeelden waarin het ook andersom het geval is, en daar komt nu een volgende voorbeeld bij. Oppo volgt de iPhone 16-modellen met de Capture Button.

Capture Button op Find X8

Oppo lijkt binnenkort de Oppo Find X8 aan te kondigen. Het merk is al een paar keer langsgekomen met de nieuwe high-end serie, en daar komt nu een extra nieuwsbericht bij. De fabrikant lijkt in Apple’s voetsporen te willen treden. De fysieke cameraknop, ofwel de Capture button, die we zagen bij de iPhone 16-serie, zal ook zijn debuut maken bij de Oppo Find X8.



Op de iPhone heeft de knop verschillende functies. Je kunt er direct een foto mee maken. Middels veegbewegingen over de knop kun je ook in- en uitzoomen met de cameralenzen die op het toestel zitten. Tevens zou deze knop onderwater moeten werken. De smartphone krijgt de IP68-certificering en kan dus tegen een plas water. De nieuwe telefoon zal later aangekondigd worden. Het is niet bekend of de smartphone ook naar Nederland komt. De laatste modellen zijn niet bij ons uitgebracht.