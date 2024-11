Oppo brengt ‘Find’ weer naar Nederland: Find X8 Pro aangekondigd

Oppo heeft vanmorgen haar nieuwe high-end smartphone gepresenteerd. Het is de Oppo Find X8 Pro, welke ook naar Nederland zal komen. De op Android 15 draaiende smartphone is de eerste high-end smartphone die naar jaren weer wordt uitgebracht in ons land door Oppo.

Oppo Find X8 Pro komt naar Nederland

De Oppo Find X8 Pro is aangekondigd. Dit gebeurde eerder al voor de Chinese markt, maar nu krijgen we ook alle details te weten voor de Europese markt. De fabrikant kiest ervoor om enkel het Pro-model uit te brengen in Europa; de ‘normale’ Find X8 is enkel voor andere markten. Volgens Oppo levert de Oppo Find X8 Pro hoogwaardige camera’s, prestaties en batterijduur. Vanuit de doos draait de smartphone direct op Android 15. Dit samen met ColorOS 15, dat eerder werd aangekondigd. Die skin hebben we uitgebreid besproken in het eerder gelinkte artikel. Daar zien we onder andere een grote link met Apple; met functies die we kennen van de iPhone.

Camera

De Oppo Find X8 Pro zelf heeft ook een trekje van de iPhone. Net als de iPhone 16 is het toestel uitgerust met een aanraakgevoelige cameratoets aan de zijkant. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken voor het maken van een foto, of om in te zoomen. Oppo belooft hoogwaardige camera’s, waarbij wederom samengewerkt is met Hasselblad. Er is viermaal een 50 megapixel camera aanwezig. Inclusief een 135mm 6x periscooptelelens en een 23mm groothoeklens. Volgens Oppo is de Find X8 Pro de eerste wereldwijd verkrijgbare smartphone met twee periscoopcamera’s die gapless zoomprestaties biedt. Middels AI Telescope Zoom moet het mogelijk zijn om 60x in te zoomen.

Er zijn verschillende bewerkingstools en technieken die je kunt gebruiken. Zo is er een speciale borst-modus die je zeven beelden per seconde laat vastleggen. Ook hier zien we weer een aspect van Apple. Met Livephoto kun je de tijd voor het maken van de foto al gebruiken als fotobeeld. Oppo biedt ook diverse AI-tools om je foto’s te bewerken en te verbeteren, zoals het herstellen van onscherpe foto’s, het verwijderen van reflecties en het uitgummen van ongewenste objecten.

Techniek

De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 9400 octa-core processor. Verder is de smartphone uitgerust met een koelsysteem, en zorgt AI LinkBoost voor verbeterde connectiviteit. Daarbij is ColorOS 15 uitgerust met verschillende AI-tools die je op de Find X8 Pro kunt gebruiken. Met Flux Themes kun je bijvoorbeeld wisselen tussen verschillende visuele profielen met elk hun eigen stijl. Circle to Search is ook op de smartphone te vinden.

Design

Het toestel zelf is uitgerust met een 6,78 inch scherm met licht gebogen scherm. Je kunt kiezen uit de kleur Space Black en Pearl White. Die laatste kleur is voorzien van een uniek parelmoer patroon. De Oppo Find X8 Pro is IP68- en IP69 gecertificeerd en dus stof- en waterbestendig. Aan boord is een flinke 5910 mAh batterij met 50W draadloos laden en 80W bekabeld opladen.

Verkrijgbaarheid

De Oppo Find X8 Pro is vanaf volgende week verkrijgbaar voor 1149 euro. Je kunt hiervoor terecht bij Odido, Bol.com, KPN, Vodafone en Mobiel. Dat zijn de officiële verkooppunten.