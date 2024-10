OnePlus 13 aangekondigd met enorme accu en Snapdragon 8 Elite

De nieuwe OnePlus 13 is officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone van de Chinese smartphonefabrikant gaat weer een stap verder dan bij de OnePlus 12. De smartphone is voorzien van een razendsnelle chipset en een gigantische accucapaciteit.

OnePlus 13 gepresenteerd

Daar is de nieuwe high-end van OnePlus dan eindelijk. OnePlus heeft de OnePlus 13 zojuist officieel gepresenteerd. Na een tijd van geruchten en berichten omtrent het toestel, kunnen we nu dus officieel alle details met je delen omtrent de smartphone. Het meest kenmerkend voor de nieuwe telefoon is de aanwezigheid van de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm. Daarbij krijgt de OnePlus 13 een gigantische batterij mee; deze biedt een capaciteit van 6000 mAh. Deze batterij kun je opladen met 100W bekabeld of met 50W draadloos. Dit terwijl de OnePlus 12 ook al geen kleine accu had. De nieuwe OnePlus 13 krijgt ook een soort MagSafe-cases die je op een soort van vergelijkbare manier laten opladen zoals bij de iPhone.

De OnePlus 13 biedt een 6,82 inch BOE X2 OLED-display met een 1440p resolutie. Deze levert een variabele verversingssnelheid tussen de 1-120Hz. In het scherm zit de nieuwe ultrasonische vingerafdrukscanner. Deze scanner moet ook beter in omgevingen met weinig licht werken, en zelfs met natte vingers. Er is ook een IP69 certificatie, wat betekent dat het ook tegen hogedrukvloeistoffen en stoomreiniging beschermd is, naast water en stof. OnePlus claimt dat het bij de OnePlus 13 de grootste vibratiemotor heeft geplaatst ooit in een Android-telefoon. Vooral bij games moet deze nog betere feedback geven.

Er wordt bij de camera weer samengewerkt met Hasselblad. In het toestel vind je driemaal een 50 megapixel camera. Dit betreft een hoofdcamera, een periscooptelelens met 3x zoom en een groothoeklens. Het toestel kenmerkt zich door een aluminium frame, inclusief de Alert Slider. Op dit moment is de aankondiging er enkel voor de Chinese markt, waarbij we pas later de Europese en wereldwijde variant van de OnePlus 13 krijgen te zien. Dit betekent dat de OnePlus 13 in China op de markt komt met Android 15 en de ColorOS 15 skin, welke we kennen van Oppo. Deze skin heeft erg veel overeenkomsten met Apple’s iOS.

Wanneer de Europese aankondiging is, is niet bekend. Zeker is wel dat die versie van de OnePlus 13 niet met ColorOS geleverd zal worden. OnePlus voorziet de OnePlus 13 hier, net als alle andere toestellen van de eigen OxygenOS skin. Onlangs werd OxygenOS 15 aangekondigd; een skin vol vernieuwingen en veel nieuwe functies. Van de week kwam al een overzicht online met welke toestellen van OnePlus deze update zullen krijgen.