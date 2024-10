OnePlus: deze toestellen krijgen de update naar Android 15 met OxygenOS 15

OnePlus heeft een overzicht gedeeld met toestellen die de update krijgen naar Android 15. Dat is niet het enige dat te melden is, de update zal gecombineerd worden met de nieuwe skin; OxygenOS 15. Maar welke toestellen krijgen de update naar de nieuwe versie?

Deze OnePlus-modellen krijgen Android 15

Vorige week was daar de aankondiging van OxygenOS 15. Dit is de nieuwe skin van OnePlus, welke over Android 15 gelegd zal worden. De nieuwe UI zit boordevol opties en mogelijkheden, welke we uitgebreid in het eerder gelinkte artikel hebben beschreven. We blijven even bij het cijfer ’15’. Dat is namelijk ook het aantal toestellen dat door OnePlus bijgewerkt zal worden naar Android 15 met de OxygenOS 15 skin.

De OnePlus 12 en OnePlus 12R (inclusief de Genshin Impact Edition) krijgen vanaf 30 oktober toegang tot de bètaversie van Android 15. Dit is dus nog echt de testversie, en dus nog niet de stabiele versie die uitgerold zal gaan worden naar de modellen. Vanaf november zal OnePlus de update beschikbaar stellen voor de OnePlus Open en de OnePlus Pad 2. In december is het de beurt aan de OnePlus 11, OnePlus 11R en ook de OnePlus Nord 4, de Nord CE 4, Nord CE 4 Lite en de OnePlus Pad.

In het nieuwe jaar krijgen de eerder verschenen toestellen de update naar de bètaversie van Android 15 met OxygenOS 15. Dit gebeurt in januari voor de OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T en de OnePlus Nord 3, in februari voor de OnePlus 10R en de OnePlus Nord CE 3.