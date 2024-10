OnePlus werkt aan ‘MagSafe’ laden voor OnePlus 13

OnePlus gaat de nieuwe OnePlus 13 voorzien van een functie die we kennen van de Apple iPhone. Er gingen eerder al berichten rond over het bestaan van de softwareskin OxygenOS 15, nu gaat het over de manier van laden op de ’13’.

OnePlus 13 met MagSafe alternatief

Voor de OnePlus 13 werkt OnePlus aan verbeteringen voor het nieuwe toestel. De smartphone zal door het merk voorzien worden van een nieuwe manier van draadloos opladen. Het draadloos opladen is opzichzelfstaand niet persé spannend, maar de manier die OnePlus aan de ’13’ zal toevoegen is dat wel. De nieuwe telefoon krijgt een optie die vergelijkbaar is met die van de Apple iPhone.

Apple voorziet sinds de iPhone 12 de smartphones van MagSafe. Dit is een cirkelvormige oplaadspoel die tevens dienst doet als magneet. Deze zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk op geschikte laders ‘klikt’ en dat er op deze manier ook snel geladen kan worden. OnePlus zal de OnePlus 13 voorzien van Qi2 laden, welke een soort van MagSafe-achtige technologie biedt. De OnePlus 12 bood al 50W draadloos laden.

De verwachting is dat de OnePlus 13 later deze maand voor de Chinese markt aangekondigd wordt. Opvallend is verder dat de fabrikant de bevestiging deelt dat voor de nieuwe smartphone speciale magnetische hoesjes beschikbaar zullen komen. Ook zou er volgens geruchten gewerkt worden aan andere accessoires, waarbij de magnetische ring een functie krijgt.

De Europese aankondiging van de OnePlus 13 zal op een later moment volgen, vermoedelijk begin volgend jaar. Wanneer hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte!