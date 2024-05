OnePlus Open 2: details opgedoken over vouw en scherm

De OnePlus Open werd door velen positief ontvangen. Een opvolger is nu in aantocht, zo blijkt uit nieuwe geruchten over de smartphone. Er is alvast iets wat we te weten komen over de OnePlus Open 2.

OnePlus Open 2 in aantocht

De OnePlus Open 2 is onderweg. Toch zou het niet zo zijn dat de smartphone dit jaar verschijnt. Volgens geruchten zou OnePlus de nieuwe foldable pas in 2025 uit willen brengen. Voorlopig is de OnePlus Open ook nog prima bij de tijd. De telefoon werd positief ontvangen, zo schreven we in onze OnePlus Open review.

Hoewel de OnePlus Open al een scherm heeft met minimale vouwen, kan het nieuwe model, de OnePlus Open 2, dit nog verder verbeteren. Het doel is om een scherm te creëren dat bijna niet te onderscheiden is van dat van een niet-opvouwbaar apparaat. Uiteraard zullen vouwen nooit volledig verdwijnen, maar het is interessant dat OnePlus blijft streven naar verfijning en innovatie. Bij Samsung is de vouw bijvoorbeeld duidelijker waarneembaar en voelbaar.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze informatie niet definitief is. Interne beslissingen bij OnePlus of onnauwkeurige lekken kunnen leiden tot veranderingen. Toch is de verwachting dat de opvolger van de OnePlus Open alleen maar beter kan worden, gezien de solide basis die het huidige model al biedt.