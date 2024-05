Samsung komt deze zomer met 8 nieuwe producten bij Unpacked

Acht nieuwe producten kunnen we dit jaar van Samsung verwachten. Dit blijkt uit nieuwe informatie, dat gedeeld wordt door Evan Blass. Onder andere de Galaxy Ring en nieuwe smartphones worden genoemd.

Unpacked met 8 producten deze zomer

Deze zomer wordt een nieuwe aankondiging verwacht van Samsung. De Koreaanse fabrikant komt dan met de aankondiging van nieuwe producten. We zien daar doorgaans de nieuwe foldables en een nieuwe smartwatch, en dat zal ook de komende editie het geval zijn. Leaker Evan Blass heeft een lijstje gedeeld met apparaten die we binnenkort van Samsung kunnen verwachten.

In het rijtje van Samsung worden onder andere de Galaxy Book 4 Edge en de Galaxy Book 4 Edge Pro genoemd. Deze nieuwe laptops zijn deze week reeds aangekondigd door het merk, dus die zullen we deze zomer niet meer gaan zien. Het overzicht spreekt echter ook over andere nieuwe producten. Zo komt Samsung met twee nieuwe earbuds; de Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro.

We zouden ook drie nieuwe smartwatches te zien krijgen; waarbij gesproken wordt over een goedkopere Galaxy Watch FE en de nieuwe 7-serie; de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch 7 Ultra. Ook de langverwachte Galaxy Ring zal de nodige aandacht krijgen. Deze slimme ring zal voorzien zijn van verschillende toffe functies, al ontbreken nog concrete verhalen hierover. Verder zien we dat Samsung de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 aan gaat kondigen.

Een datum waarop Samsung de aankondiging houdt is nog niet bekend.

