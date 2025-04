OnePlus 13T van alle kanten te zien op live foto’s

Gisteren zagen we de eerste beelden van de nieuwe OnePlus 13T. Nu zijn live foto’s opgedoken van de nieuwe telefoon. De nieuwe smartphone van het merk krijgen we hiermee van alle kanten te zien.

OnePlus 13T op live foto’s

Op het internet zijn foto’s verschenen van de nieuwe OnePlus 13T. De smartphone kwam van de week al langs in het nieuws, omdat na tijden van geruchten nu de aankondigingsdatum bekend is gemaakt. Op 24 april zal het toestel in China aangekondigd gaan worden. Of het toestel ook een Europese release krijgt, dat is niet bekend. Hoewel de naam ‘OnePlus 13′ voorkomt in de naam, heeft het toestel qua ontwerp er weinig mee van doen. Zo blijkt ook uit nieuwe foto’s die online zijn geplaatst.

We zien de nieuwe OnePlus 13T in een roze kleur. Het toestel heeft een plat scherm en loopt dus niet zoals bij de OnePlus 13 door aan de zijkant. De zijkanten zijn van aluminium, de achterkant van glas. We zien de alert-slider/knop aan de linkerkant van het toestel. Dit wordt de nieuwe Shortcut Key genoemd. Er zijn twee camera’s en een dual-flitser.

Volgens lekken op het internet krijgt het toestel een 6,32 inch scherm en een flinke 6000 mAh batterij. Over ongeveer anderhalve week zullen we alle details te horen krijgen.